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  • Чалов: «Есть цель выступать в каких-то элитных командах, но самое главное – игровая практика»

Чалов: «Есть цель выступать в каких-то элитных командах, но самое главное – игровая практика»

21 марта 2020, 15:30
3

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что переход в клуб АПЛ не является приоритетом для него.

«На самом деле нет такого, что я мечтаю уехать в Англию. Честно говоря, не знаю, почему так говорят. Может быть, потому что агент из Англии, и предложения были. Но такого конкретного нет.

Вообще, есть цель выступать в каких-то элитных командах. Самое главное, чтобы, когда переходишь в европейскую команду, тем более молодой футболист, самое главное – это игровая практика», – сказал Чалов.

  • Прошлым летом купить 21-летнего россиянина хотел «Кристал Пэлас».
  • По информации «Чемпионата», англичане предлагали за форварда 25 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (3)
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portero
1584802619
Сдал назад, вроде имел желание хоть где в АПЛ поиграть? Неужто дошло , что там он никому не нужен.....
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dinar7777dinar
1584973898
да кому ты нах нужен бестолочь.
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dinar7777dinar
1584973916
максимум пахтакор и то нах не нужен !
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