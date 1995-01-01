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    Чалов: «Есть цель выступать в каких-то элитных командах, но самое главное – игровая практика»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что переход в клуб АПЛ не является приоритетом для него.

    «На самом деле нет такого, что я мечтаю уехать в Англию. Честно говоря, не знаю, почему так говорят. Может быть, потому что агент из Англии, и предложения были. Но такого конкретного нет.

    Вообще, есть цель выступать в каких-то элитных командах. Самое главное, чтобы, когда переходишь в европейскую команду, тем более молодой футболист, самое главное – это игровая практика», – сказал Чалов.

    • Прошлым летом купить 21-летнего россиянина хотел «Кристал Пэлас».
    • По информации «Чемпионата», англичане предлагали за форварда 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

    Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38721

      portero 31 минуту назад

      Сдал назад, вроде имел желание хоть где в АПЛ поиграть? Неужто дошло , что там он никому не нужен.....

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