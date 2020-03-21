Чалов: «Есть цель выступать в каких-то элитных командах, но самое главное – игровая практика»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что переход в клуб АПЛ не является приоритетом для него.

«На самом деле нет такого, что я мечтаю уехать в Англию. Честно говоря, не знаю, почему так говорят. Может быть, потому что агент из Англии, и предложения были. Но такого конкретного нет.

Вообще, есть цель выступать в каких-то элитных командах. Самое главное, чтобы, когда переходишь в европейскую команду, тем более молодой футболист, самое главное – это игровая практика», – сказал Чалов.

Прошлым летом купить 21-летнего россиянина хотел «Кристал Пэлас».

По информации «Чемпионата», англичане предлагали за форварда 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»