Семин – о новом контракте: «Пусть руководители «Локомотива» об этом думают»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
«Время придет, будем обсуждать. Какой смысл об этом думать? Пусть думают руководители (клуба)», – сказал 72-летний специалист.
- Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
- «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Сегодня появилась информация, что летом Семина сменит серб Марко Николич, но в клубе эту информацию опровергли.
Источник: «Р-Спорт»