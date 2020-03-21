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    Семин – о новом контракте: «Пусть руководители «Локомотива» об этом думают»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

    «Время придет, будем обсуждать. Какой смысл об этом думать? Пусть думают руководители (клуба)», – сказал 72-летний специалист.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Сегодня появилась информация, что летом Семина сменит серб Марко Николич, но в клубе эту информацию опровергли.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8747

      parevg 45 минут назад

      Менять надо не шПалыча, а кикнадзе, пока он Локо в ФНЛ не вывел.

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      Рейтинг: +53390

      Chernyi Lis 1 час назад

      может и здоровье уже подводит..

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