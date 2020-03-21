Семин – о новом контракте: «Пусть руководители «Локомотива» об этом думают»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

«Время придет, будем обсуждать. Какой смысл об этом думать? Пусть думают руководители (клуба)», – сказал 72-летний специалист.