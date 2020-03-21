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  • Семин – о новом контракте: «Пусть руководители «Локомотива» об этом думают»

Семин – о новом контракте: «Пусть руководители «Локомотива» об этом думают»

21 марта 2020, 16:23
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

«Время придет, будем обсуждать. Какой смысл об этом думать? Пусть думают руководители (клуба)», – сказал 72-летний специалист.

  • Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
  • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • Сегодня появилась информация, что летом Семина сменит серб Марко Николич, но в клубе эту информацию опровергли.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
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Chernyi Lis
1584800581
может и здоровье уже подводит..
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