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    Мещеряков – о летнем назначении Николича тренером «Локомотива»: «Я не знаю, кто это такой»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на слухи о смене главного тренера в команде по окончании текущего сезона.

    По информации венгерского ресурса Nemzeti Sport, москвичей летом возглавит 40-летний серб Марко Николич.

    «В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует... Я не знаю, кто это такой», – сказал Мещеряков.

    • По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Сейчас команду тренирует Юрий Семин, чей контракт истекает в конце этого сезона.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8743

      parevg 1 час назад

      Анатолий, смени грызуна, нутром чую, толку будет больше.
      Мне этот кикнадзе, сильно бабку напоминает, говорит много, а дел нет.

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      Рейтинг: +1405

      Mister_Tomsk > parevg 5 минут назад

      Геркус куда симпатичней был, мне он гораздо больше нравился.

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