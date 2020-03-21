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  • Мещеряков – о летнем назначении Николича тренером «Локомотива»: «Я не знаю, кто это такой»

Мещеряков – о летнем назначении Николича тренером «Локомотива»: «Я не знаю, кто это такой»

21 марта 2020, 13:16
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на слухи о смене главного тренера в команде по окончании текущего сезона.

По информации венгерского ресурса Nemzeti Sport, москвичей летом возглавит 40-летний серб Марко Николич.

«В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует... Я не знаю, кто это такой», – сказал Мещеряков.

  • По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • Сейчас команду тренирует Юрий Семин, чей контракт истекает в конце этого сезона.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (2)
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Князев
1584879474
Перестаньте дестабилизировать обстановку вокруг Локомотива! Без Сёмина Локомотиву крышка. Все игроки разбегутся, трибуны опустеют и снова будет борьба за выживание в высшей лиге! Единственно кто может составить конкуренцию Зениту - это Локомотив. Поэтому создают неблагоприятную обстановку. Назначают питерских судей, которые сажают игроков на красные карточки, которые пакостят по мелочам, лишь бы создать нервозность, удаляют тренера с капитанского мостика. Ростов ещё не окреп, Краснодар не обладает сильным тренерским составос и нет традиций, ЦСКА слишком молодой состав (поэтому не стабилен), Спартак лихорадит, Динамо не оперилось. Так, что будем наблюдать противостояние Зенита и Локомотива, если грызун не устроит подлянку.
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