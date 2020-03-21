Мещеряков – о летнем назначении Николича тренером «Локомотива»: «Я не знаю, кто это такой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на слухи о смене главного тренера в команде по окончании текущего сезона.

По информации венгерского ресурса Nemzeti Sport, москвичей летом возглавит 40-летний серб Марко Николич.

«В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует... Я не знаю, кто это такой», – сказал Мещеряков.