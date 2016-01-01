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    Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в инстаграме ролик с частью своей домашней тренировки.

    «Моя утренняя разминка! Четыре раунда! Легко», – подписал 29-летний немец видеозапись.

    • Шюррле восстанавливался после травмы в Германии.
    • После прилета в Россию футболист обязан пробыть две недели в карантине из-за угрозы заражения коронавирусом.

    Шюррле – о карантине: «Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду»

    text

    Публикация от text (@andreschuerrle) 20 Мар 2020 в 12:52 PDT

    Источник: Инстаграм Андре Шюррле

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2531

      Борат 26 минут назад

      Зря он так активно шевелится - к майским жира не наберёт и шашлык выйдет не очень сочный ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1763

      alarm 1 час назад

      самоизолировался от хряков)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3764

      Литейный4 1 час назад

      Сколько Шюрле капает мазутных бобосов за эти домашние посиделки? Гыгыгы

      4
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