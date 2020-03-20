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Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина

20 марта 2020, 16:38
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в инстаграме ролик с частью своей домашней тренировки.

«Моя утренняя разминка! Четыре раунда! Легко», – подписал 29-летний немец видеозапись.

  • Шюррле восстанавливался после травмы в Германии.
  • После прилета в Россию футболист обязан пробыть две недели в карантине из-за угрозы заражения коронавирусом.

Шюррле – о карантине: «Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Андре Шюррле
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (1)
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Plyash
1584736816
Гитлер...простите,короновирус капут...
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