Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в инстаграме ролик с частью своей домашней тренировки.
«Моя утренняя разминка! Четыре раунда! Легко», – подписал 29-летний немец видеозапись.
- Шюррле восстанавливался после травмы в Германии.
- После прилета в Россию футболист обязан пробыть две недели в карантине из-за угрозы заражения коронавирусом.
Шюррле – о карантине: «Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Андре Шюррле