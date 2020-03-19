Шюррле – о карантине: «Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чем занимается во время карантина.

«Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду! И смотрю YouTube... Какие у вас любимые каналы?» – написал немец в инстаграме, прикрепив собственное фото.

Шюррле восстанавливался после травмы в Германии.

После прилета в Россию футболист обязан пробыть две недели в карантине из-за угрозы заражения коронавирусом.