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  • Шюррле – о карантине: «Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду»

Шюррле – о карантине: «Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду»

19 марта 2020, 19:19
3

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чем занимается во время карантина.

«Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду! И смотрю YouTube... Какие у вас любимые каналы?» – написал немец в инстаграме, прикрепив собственное фото.

  • Шюррле восстанавливался после травмы в Германии.
  • После прилета в Россию футболист обязан пробыть две недели в карантине из-за угрозы заражения коронавирусом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Андре Шюррле
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (3)
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Oebennahar
1584635927
Андре, небольшой совет. Глянь выпуск "Красавы" о том, как чемпион мира приехал в Спартак )
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житель СПб
1584645009
Не понял: а обычно в период тренировок он плохо питается? Бедный...
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