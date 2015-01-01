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    Шюррле – о карантине: «Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, чем занимается во время карантина.

    «Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь провести время с пользой – много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду! И смотрю YouTube... Какие у вас любимые каналы?» – написал немец в инстаграме, прикрепив собственное фото.

    • Шюррле восстанавливался после травмы в Германии.
    • После прилета в Россию футболист обязан пробыть две недели в карантине из-за угрозы заражения коронавирусом.

    text

    Публикация от text (@andreschuerrle) 19 Мар 2020 в 3:57 PDT

    Источник: Инстаграм Андре Шюррле

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Oebennahar 3 минуты назад

      Андре, небольшой совет. Глянь выпуск "Красавы" о том, как чемпион мира приехал в Спартак )

      0
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      Рейтинг: +477

      FROL001 11 минут назад

      Шюррле понравилось на мазутных бобосах жить.

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