Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал»: «Артета чувствует себя намного лучше»

20 марта 2020, 00:30

«Арсенал» опубликовал информацию о состоянии здоровья главного тренера команды Микеля Артеты, который заразился коронавирусом.

«Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета. Рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше, у него хорошее настроение. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи и общается с игроками», – говорится в заявлении лондонского клуба.

  • 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
  • Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.

Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Артета Микель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+