«Арсенал»: «Артета чувствует себя намного лучше»

«Арсенал» опубликовал информацию о состоянии здоровья главного тренера команды Микеля Артеты, который заразился коронавирусом.

«Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета. Рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше, у него хорошее настроение. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи и общается с игроками», – говорится в заявлении лондонского клуба.