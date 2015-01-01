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    «Арсенал»: «Артета чувствует себя намного лучше»

    «Арсенал» опубликовал информацию о состоянии здоровья главного тренера команды Микеля Артеты, который заразился коронавирусом.

    «Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета. Рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше, у него хорошее настроение. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи и общается с игроками», – говорится в заявлении лондонского клуба.

    • 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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