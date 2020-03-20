«Арсенал»: «Артета чувствует себя намного лучше»

«Арсенал» опубликовал информацию о состоянии здоровья главного тренера команды Микеля Артеты, который заразился коронавирусом.
«Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета. Рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше, у него хорошее настроение. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи и общается с игроками», – говорится в заявлении лондонского клуба.
- 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.
Источник: Официальный сайт «Арсенала»