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    Игроков «Зенита» будут наказывать за выход из дома без весомых причин

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие меры приняты в клубе в связи с пандемией коронавируса.

    – Кто был инициатором карантина в клубе? Вы выступали за или против?

    – Это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семьями и близкими. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события.

    – Не было игроков, которые не хотели таких мер?

    – Нет. Все игроки с пониманием относятся к этой ситуации. У многих из них есть знакомые семьи из Италии и Испании, где ситуация очень сложная.

    – Если игроки будут тренироваться на дому, то их будет очень сложно отслеживать. Надеетесь на персональный профессионализм?

    – Конечно, каждый должен оставаться профессионалом и использовать все возможности, чтобы оставаться в хорошей форме.

    – Игрокам «Зенита» запретили выходить из дома?

    – Да. Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьeзных на то оснований. Понимаем, что как-то нужно как-то питаться, ходить в аптеки. Все остальные вещи запретили.

    – И за нарушение наверняка есть какие-то санкции...

    – Конечно. Санкции – требование руководства при составлении контракта и мера при невыполнении контрактных обязательств. Нарушения несут за собой очень серьeзные наказания.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
    • В России зафиксированы 147 случаев заражения коронавирусом.

    Источник: «Чемпионат»

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