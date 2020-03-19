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  • Игроков «Зенита» будут наказывать за выход из дома без весомых причин

Игроков «Зенита» будут наказывать за выход из дома без весомых причин

19 марта 2020, 20:57
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие меры приняты в клубе в связи с пандемией коронавируса.

– Кто был инициатором карантина в клубе? Вы выступали за или против?

– Это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семьями и близкими. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события.

– Не было игроков, которые не хотели таких мер?

– Нет. Все игроки с пониманием относятся к этой ситуации. У многих из них есть знакомые семьи из Италии и Испании, где ситуация очень сложная.

– Если игроки будут тренироваться на дому, то их будет очень сложно отслеживать. Надеетесь на персональный профессионализм?

– Конечно, каждый должен оставаться профессионалом и использовать все возможности, чтобы оставаться в хорошей форме.

– Игрокам «Зенита» запретили выходить из дома?

– Да. Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьeзных на то оснований. Понимаем, что как-то нужно как-то питаться, ходить в аптеки. Все остальные вещи запретили.

– И за нарушение наверняка есть какие-то санкции...

– Конечно. Санкции – требование руководства при составлении контракта и мера при невыполнении контрактных обязательств. Нарушения несут за собой очень серьeзные наказания.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
  • В России зафиксированы 147 случаев заражения коронавирусом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Hektor 84
1584661570
А то ж сколько бабла ввалили за эти бревна!!! А то с кем же еще четвертые места занимать?
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Ганнибал Лектор
1584671455
Прав был Широков, - "дома сиди, ё*та"
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алдан2014
1584685596
Чемпионат в Фифу устроят
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zigbert
1584712187
Сейчас главное с пониманием отнестись к этой ситуации. Все очень серьезно.
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