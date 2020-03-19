«Берегите себя»: Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано написал обращение к болельщикам, связанное с распространением в мире коронавирусной инфекции.
«Момент, через который мы проходим, сложен, и весь мир начеку. Чтобы выиграть эту битву, каждый из нас должен внести свой вклад. Избегайте общения с людьми, тщательно вымойте руки с мылом, используйте антисептики и следуйте всем остальным рекомендациям по профилактике коронавируса.
Профилактика – это акт коллективной ответственности. Берегите себя», – написал бразилец в инстаграме.
- Сейчас Адриано выступает за «Палмейрас».
- Цвета «Спартака» форвард защищал с 2017 по 2019 год.
- В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.
Источник: Инстаграм Луиса Адриано