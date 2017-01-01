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    «Берегите себя»: Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

    Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано написал обращение к болельщикам, связанное с распространением в мире коронавирусной инфекции.

    «Момент, через который мы проходим, сложен, и весь мир начеку. Чтобы выиграть эту битву, каждый из нас должен внести свой вклад. Избегайте общения с людьми, тщательно вымойте руки с мылом, используйте антисептики и следуйте всем остальным рекомендациям по профилактике коронавируса.

    Профилактика – это акт коллективной ответственности. Берегите себя», – написал бразилец в инстаграме.

    • Сейчас Адриано выступает за «Палмейрас».
    • Цвета «Спартака» форвард защищал с 2017 по 2019 год.
    • В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

    Источник: Инстаграм Луиса Адриано

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