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    Шюррле помещен на карантин после возвращения из Германии

    Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о ситуации с полузащитником команды Андре Шюррле, который восстанавливается после травмы.

    – У нас особняком стоит чемпион мира Андре Шюррле. Он на сборах травму получил? Что было с ним?

    – Да, Шюррле получил контактное повреждение. Травма во время матча. При более углубленном обследовании травма оказалась несколько более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали в Германии. Было принято решение, что он будет проходить реабилитацию в Германии. Он приезжал на осмотр.

    Все идет своим чередом, есть положительная динамика, но она несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре в ближайшее время вернется в расположение команды.

    Как требуют предписания всех служб и структур, он будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием. После карантина он будет в расположении команды.

    • Немец выступает за «Спартак» на правах аренды. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».
    • В Германии коронавирусом заразились более 9 тысяч человек.

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2465

      Борат 33 минуты назад

      Закроют в одиночном свинарнике с корытом гречки и пусть срок мотает ! Гыгы

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