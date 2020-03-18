Шюррле помещен на карантин после возвращения из Германии

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о ситуации с полузащитником команды Андре Шюррле, который восстанавливается после травмы.

– У нас особняком стоит чемпион мира Андре Шюррле. Он на сборах травму получил? Что было с ним?

– Да, Шюррле получил контактное повреждение. Травма во время матча. При более углубленном обследовании травма оказалась несколько более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали в Германии. Было принято решение, что он будет проходить реабилитацию в Германии. Он приезжал на осмотр.

Все идет своим чередом, есть положительная динамика, но она несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре в ближайшее время вернется в расположение команды.

Как требуют предписания всех служб и структур, он будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием. После карантина он будет в расположении команды.