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Шюррле помещен на карантин после возвращения из Германии

18 марта 2020, 22:14
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Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о ситуации с полузащитником команды Андре Шюррле, который восстанавливается после травмы.

– У нас особняком стоит чемпион мира Андре Шюррле. Он на сборах травму получил? Что было с ним?

– Да, Шюррле получил контактное повреждение. Травма во время матча. При более углубленном обследовании травма оказалась несколько более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали в Германии. Было принято решение, что он будет проходить реабилитацию в Германии. Он приезжал на осмотр.

Все идет своим чередом, есть положительная динамика, но она несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре в ближайшее время вернется в расположение команды.

Как требуют предписания всех служб и структур, он будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Он будет обеспечен всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием. После карантина он будет в расположении команды.

  • Немец выступает за «Спартак» на правах аренды. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».
  • В Германии коронавирусом заразились более 9 тысяч человек.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (2)
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sir_Alex
1584616312
Будет лучше прежнего!
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zigbert
1584625931
Карантин мера необходимая. Здоровья тебе Андре!
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