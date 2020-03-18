Карпин: «Сидим дома. Накидайте хороших сериалов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал пост в инстаграме, в котором рассказал, чем занимается во время паузы, связанной с эпидемией коронавируса.

«Сидим дома. Накидайте хороших сериалов. Триллеры, детективы, ужасы», – написал Карпин.

Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.

РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

Карпин – об РПЛ: «Перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница?»