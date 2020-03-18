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Карпин: «Сидим дома. Накидайте хороших сериалов»

18 марта 2020, 21:00
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал пост в инстаграме, в котором рассказал, чем занимается во время паузы, связанной с эпидемией коронавируса.

«Сидим дома. Накидайте хороших сериалов. Триллеры, детективы, ужасы», – написал Карпин.

  • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

Карпин – об РПЛ: «Перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница?»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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житель СПб
1584554690
Здоровья и благополучия семье Валерия Карпина!
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Cules2013
1584606113
У Валеры нет подписки на Нетфликс?) Не верю!
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Romantic2010
1584610025
Острые козырьки, Валера!
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zigbert
1584625494
Семья это главное.
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