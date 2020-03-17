Карпин – об РПЛ: «Перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение приостановить РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

«Ну а что тут говорить, перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница? Если перенесли все, значит, это логично. Нужно спрашивать про это решение у руководителей клубов. Как быть футболистам и тренерам в этой ситуации? Тренироваться, если можно будет, то будем тренироваться», — сказал Карпин.

Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля