Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков – о переносе Евро: «Надо отменить всe, что можно, но добиться того, чтобы праздник 75-летия Победы состоялся»

Колосков – о переносе Евро: «Надо отменить всe, что можно, но добиться того, чтобы праздник 75-летия Победы состоялся»

17 марта 2020, 19:37
18

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переносе чемпионата Европы на лето 2021 года.

«Решение перенести Евро – очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдeт безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы. Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем свои чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее.

Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник – 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится. Надо отменить всe, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошeл бессмертный полк. А всe остальное мы наверстаем», – сказал Колосков.

  • На групповом этапе Евро сборной России предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Континентальное первенство пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
  • День Победы в России празднуется 9 мая. Сейчас в Москве запрещены массовые мероприятия.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1584466081
Про обнуления царя забыл сказать.
Ответить
serhio80
1584466426
Зарплату себе обнули и царька с терешковой
Ответить
Plyash
1584466899
О,призрак из прошлого,непотопляемый Колосков.Рад пообщаться и сказать тебе,что ты в сравнение с сегодняшними руко...водителями,не просто водил руками,а действительно работал и руководил намного благотворнее,чем нынешнее племя. Здоровья тебе.
Ответить
evgevg13
1584504325
патриот твою дивизию...
Ответить
Hektor 84
1584511064
А в чем необходимость этого парада? Похвастаться перед всем миром своими новыми пукалками?
Ответить
zigbert
1584516278
Если вопрос будет стоять о жизни и смерти, тут уж не до парада.
Ответить
alp
1584520488
каждое слово источает сарказм ))) конечно, невежество и лизоблюдство у нас зашкаливает.. какой смысл приостанавливать чемпионат при работающем метро????
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+