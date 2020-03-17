Колосков – о переносе Евро: «Надо отменить всe, что можно, но добиться того, чтобы праздник 75-летия Победы состоялся»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переносе чемпионата Европы на лето 2021 года.

«Решение перенести Евро – очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдeт безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы. Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем свои чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее.

Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник – 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится. Надо отменить всe, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошeл бессмертный полк. А всe остальное мы наверстаем», – сказал Колосков.