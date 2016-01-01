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    Колосков – о переносе Евро: «Надо отменить всe, что можно, но добиться того, чтобы праздник 75-летия Победы состоялся»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переносе чемпионата Европы на лето 2021 года.

    «Решение перенести Евро – очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдeт безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы. Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем свои чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее.

    Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник – 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится. Надо отменить всe, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошeл бессмертный полк. А всe остальное мы наверстаем», – сказал Колосков.

    • На групповом этапе Евро сборной России предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Континентальное первенство пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
    • День Победы в России празднуется 9 мая. Сейчас в Москве запрещены массовые мероприятия.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2341

      playsh 55 минут назад

      О,призрак из прошлого,непотопляемый Колосков.Рад пообщаться и сказать тебе,что ты в сравнение с сегодняшними руко...водителями,не просто водил руками,а действительно работал и руководил намного благотворнее,чем нынешнее племя.
      Здоровья тебе.

      0
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      Рейтинг: +585

      Юрэс > playsh 48 минут назад

      В смысле не ЗАРАЗИТЬСЯ??????

      1
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      Рейтинг: +2341

      playsh > Юрэс 41 минуту назад

      Да нет,старенький он просто,41-го года рождения,я вообще-то думал,что он помер,поэтому и пожелал здоровья.

      0
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      Рейтинг: +1505

      serhio80 1 час назад

      Зарплату себе обнули и царька с терешковой

      0
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      Рейтинг: +335

      кто там 1 час назад

      Про обнуления царя забыл сказать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2406

      Борат 1 час назад

      Предлагаю отменить все чемпионства спартака 90х !
      Гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +2341

      playsh > Борат 49 минут назад

      Дружи с головой,Борат,не переигрывай.Не уважаешь нынешнее племя,но не трогай тех,к кому не имеешь никакого отношения.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2341

      playsh > Борат 32 минуты назад

      Борат,скажи,что пошутил,а то уважать перестану.

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