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    «СЭ»: вариант прекращения РПЛ и определения мест по нынешним результатам пока не рассматривается

    Руководство российского футбола намерено завершить текущий розыгрыш чемпионата страны, несмотря на вероятную паузу, обусловленную пандемией коронавируса в мире.

    По информации «Спорт-Экспресс», вариант с определением в РПЛ мест по нынешним результатам пока не рассматривается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2965

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Ахмат на вылет , вы в своём уме ??? Прядкин самоубийца ?.

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