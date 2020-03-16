«СЭ»: вариант прекращения РПЛ и определения мест по нынешним результатам пока не рассматривается

Руководство российского футбола намерено завершить текущий розыгрыш чемпионата страны, несмотря на вероятную паузу, обусловленную пандемией коронавируса в мире.

По информации «Спорт-Экспресс», вариант с определением в РПЛ мест по нынешним результатам пока не рассматривается.