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  • «СЭ»: вариант прекращения РПЛ и определения мест по нынешним результатам пока не рассматривается

«СЭ»: вариант прекращения РПЛ и определения мест по нынешним результатам пока не рассматривается

16 марта 2020, 19:19
2

Руководство российского футбола намерено завершить текущий розыгрыш чемпионата страны, несмотря на вероятную паузу, обусловленную пандемией коронавируса в мире.

По информации «Спорт-Экспресс», вариант с определением в РПЛ мест по нынешним результатам пока не рассматривается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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Рубинище
1584379761
Придётся им расширять чемп и никто не вылетит. Ростов в ЛЕ . кони в квале как и быки.. норм. надеюсь локо усилится.
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titata
1584431644
будем подходить поэтапно, сначала две недели перерыва , потом 3, 4 , ну и остановимся на семи неделях
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