«СЭ»: вариант прекращения РПЛ и определения мест по нынешним результатам пока не рассматривается

Руководство российского футбола намерено завершить текущий розыгрыш чемпионата страны, несмотря на вероятную паузу, обусловленную пандемией коронавируса в мире.
По информации «Спорт-Экспресс», вариант с определением в РПЛ мест по нынешним результатам пока не рассматривается.
- В Премьер-лиге состоялись 22 из 30 туров.
- Лидирует с 9-очковым преимуществом «Зенит».
- В зоне попадания в ЛЧ на сегодняшний день находятся «Локомотив» и «Краснодар».
- В зоне переходных матчей располагаются «Рубин» и «Крылья Советов».
- На вылет стоят «Тамбов» и «Ахмат».
Источник: «Спорт-Экспресс»