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    «Уфа» в сезоне провела семь матчей против «Спартака», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и не проиграла ни разу

    За прошедшие 22 тура РПЛ «Уфа» суммарно успела провести семь матчей против «Спартака», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА и «Зенита». Ни одна из этих команд не смогла победить уфимцев.

    «Уфа» из этих соперников оказывалась сильнее «Спартака», ростовчан, «Зенита». В указанных встречах было забито не больше двух голов.

    • «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице.
    • На счету команды 27 очков.
    • «Уфа» идет в чемпионате на втором месте по пропущенным голам. Меньше только у «Зенита».

    Источник: твиттер Олега Шигаева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

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      Рейтинг: +5255

      paracetamol 1 час назад

      Уфа не проиграла ни разу, играя в антифутбол.

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      Рейтинг: +4544

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Я бы даже сказал не просто "не проиграла", а что "не играла". "Игра" Уфы это показатель того, почему на стадионы люди не приходят, никому не интересно смотреть как окопы в течении полутора часов возводят.

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