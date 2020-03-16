«Уфа» в сезоне провела семь матчей против «Спартака», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и не проиграла ни разу

За прошедшие 22 тура РПЛ «Уфа» суммарно успела провести семь матчей против «Спартака», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА и «Зенита». Ни одна из этих команд не смогла победить уфимцев.

«Уфа» из этих соперников оказывалась сильнее «Спартака», ростовчан, «Зенита». В указанных встречах было забито не больше двух голов.