Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» в сезоне провела семь матчей против «Спартака», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и не проиграла ни разу

«Уфа» в сезоне провела семь матчей против «Спартака», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и не проиграла ни разу

16 марта 2020, 00:45
21

За прошедшие 22 тура РПЛ «Уфа» суммарно успела провести семь матчей против «Спартака», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА и «Зенита». Ни одна из этих команд не смогла победить уфимцев.

«Уфа» из этих соперников оказывалась сильнее «Спартака», ростовчан, «Зенита». В указанных встречах было забито не больше двух голов.

  • «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице.
  • На счету команды 27 очков.
  • «Уфа» идет в чемпионате на втором месте по пропущенным голам. Меньше только у «Зенита».

Источник: твиттер Олега Шигаева
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Ростов ЦСКА Локомотив Зенит
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoldPlayFIFARus9
1584312147
Я бы даже сказал не просто "не проиграла", а что "не играла". "Игра" Уфы это показатель того, почему на стадионы люди не приходят, никому не интересно смотреть как окопы в течении полутора часов возводят.
Ответить
paracetamol
1584315420
Уфа не проиграла ни разу, играя в антифутбол.
Ответить
Дедуктор
1584322044
Игра Уфы - это торжество тактики. Без таковой команда проиграла бы с неприличными счетами все матчи. А лидеры должны учиться. Повышать тактическое разнообразие своей игры. Повышать индивидуальное мастерство. А не заниматься занудной е...батней с мячом. Пас-перепас в тяжких думах - кому бы мяч отпасовать. Должны учиться преодолевать любой тип обороны. Иначе для условных Зенита со Спартаком будет неприятный сюрприз, когда столкнутся на евроарене с какой нить из бригад условного Мауриньо.
Ответить
mdu86
1584336352
При всём уважении, но при чём тут Спартак? На данный момент он не является лидером чемпионата, а выше него находятся Арсенал, Динамо и Краснодар, с которыми у Уфы было не всё так гладко... Ну а по Уфе, так это 11 игроков в своей штрафной в надежде на стандарт или контратаку.
Ответить
piligrim1986
1584336694
евсейка рулит)))
Ответить
vladimir-7
1584336740
Во-первых, еще проиграет Локо, Ростову и спартаку. Во-вторых, ну и что хорошего играть в закрытый футбол (автобус) и с таким футболом в ЛЕ делать нечего.
Ответить
JTherry
1584358462
хорошая статистика... не Евсеев придумал "автобусный футбол", кому-то он не нравится, но он дает результат с атакующими командами... кстати, все болельщики восхищались победами Бердыева: Рубина над Барсой и Ростова над Баварией, когда был самый настоящий 2-этажный автобус)) а кто сейчас играет сломя голову в атаку, забыв об обороне своих ворот? а Атлетико во что играл с Ливерпулем...?
Ответить
Звезда запаса
1584359307
Вот только смотреть игру этого "бронированного автобуса" невозможно.
Ответить
NEONFOL
1584370019
ну круто, молодцы, чего этим они пытаются добиться, набрать много очков и попасть в лигу, где даже сраный пахтакор разложит их как детей, надо играть в футбол, а не цепляться за очки, именно поэтому наш чемпионат такой ужасный, в нём нет футбола, только бабки и очки))))
Ответить
житель СПб
1584376564
Сложный вопрос. Автобус - это плохо. Но выдержать весь матч в такой напряжении - это непросто. Дорогого стоит.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+