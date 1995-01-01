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    Евсеев: «Антифутбол «Уфы»? Мы пропустили меньше всех после «Зенита»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

    – У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат.

    – Согласны, что «Уфа» показывает антифутбол?

    – А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были!

    – Ни одного гола в 3 матчах.

    – У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»? 22-й тур, а мы пропустили 19 голов.

    • «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице.
    • На счету команды 27 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1853

      Kollljan 6 минут назад

      Вы забили меньше всех кроме Рубина.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Hektor 84 11 минут назад

      А сколько забили? Всю игру на своей половине поля просидеть много ума не надо. В то что играет уфа даже оборонительным футболом не назвать. Просто стоят и отбиваются. Потом этот Евсеев поедет в команду выше уровнем и последует провал. Потому что кроме как выставить автобус он как тренер больше ничего не может. Яркий тому пример Гончаренко и Семак.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +271

      кто там 18 минут назад

      зениту запретили всем командам забивать(так для вида пропустили), а вы автобусники.

      0
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      Рейтинг: +1361

      Дедуктор 18 минут назад

      Хороший защитник был Евсеев. Грамоте разумеет в этом деле.

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