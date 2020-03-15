Евсеев: «Антифутбол «Уфы»? Мы пропустили меньше всех после «Зенита»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
– У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат.
– Согласны, что «Уфа» показывает антифутбол?
– А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были!
– Ни одного гола в 3 матчах.
– У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»? 22-й тур, а мы пропустили 19 голов.
- «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице.
- На счету команды 27 очков.
Источник: «Советский спорт»