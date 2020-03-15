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  • Евсеев: «Антифутбол «Уфы»? Мы пропустили меньше всех после «Зенита»

Евсеев: «Антифутбол «Уфы»? Мы пропустили меньше всех после «Зенита»

15 марта 2020, 20:26
9

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

– У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат.

– Согласны, что «Уфа» показывает антифутбол?

– А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были!

– Ни одного гола в 3 матчах.

– У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»? 22-й тур, а мы пропустили 19 голов.

  • «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице.
  • На счету команды 27 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (9)
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Дедуктор
1584293507
Хороший защитник был Евсеев. Грамоте разумеет в этом деле.
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кто там
1584293521
зениту запретили всем командам забивать(так для вида пропустили), а вы автобусники.
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Hektor 84
1584293902
А сколько забили? Всю игру на своей половине поля просидеть много ума не надо. В то что играет уфа даже оборонительным футболом не назвать. Просто стоят и отбиваются. Потом этот Евсеев поедет в команду выше уровнем и последует провал. Потому что кроме как выставить автобус он как тренер больше ничего не может. Яркий тому пример Гончаренко и Семак.
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Kollljan
1584294198
Вы забили меньше всех кроме Рубина.
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raritet
1584298795
Кто-то называет это антифутболом, но я думаю, это ближе к шахматам. Стратегия выверенная и в борьбе с соискателями золота себя оправдывает: получается что на равных играли с первыми командами России. А как только попытаешься чуть посмелее , то накидают тебе полную кошелку и ФНЛ близок. Так что , какие претензии к тактике Евсеева.?
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general.lizyukov
1584308821
Не дрейфь, Вадик, всё пучком. Пусть хейтят дальше.
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paracetamol
1584316020
Уфа - гамнокоманда, позорящая наш чемп.
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vladimir-7
1584339591
Конечно мало пропустишь, если всё время играешь в автобус. Вот тренер и сам подтвердил это.
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