Евсеев: «Антифутбол «Уфы»? Мы пропустили меньше всех после «Зенита»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

– У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат.

– Согласны, что «Уфа» показывает антифутбол?

– А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были!

– Ни одного гола в 3 матчах.

– У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»? 22-й тур, а мы пропустили 19 голов.