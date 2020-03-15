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  • Президент «Урала» Иванов: «Я против VAR, ошибки судей – часть футбола»

Президент «Урала» Иванов: «Я против VAR, ошибки судей – часть футбола»

15 марта 2020, 23:18
4

Руководитель «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему выступает против системы видеоповторов. Президент не против, чтобы судьи совершали ошибки.

«Когда мы в РФС разговаривали про VAR, я единственный выступал против него. После некоторых игр некоторые руководители говорили мне: «Григорич, мы уже с тобой вместе». Наши судьи еще не научились работать с системой. Должно пройти какое-то время, они научатся.

Ошибки судей – часть футбола. Сейчас я против VAR. «Рука бога» была в 1986 году, и до сих пор о ней говорят», – сказал функционер.

  • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
  • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
  • Бюджет «Урала» – больше миллиарда рублей.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1584334865
Для тебя часть футбола, а для кого то часть жизни, причём "дорогой" жизни.
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paracetamol
1584341680
Иванов: «Я против VAR, ошибки судей – часть футбола. Если они в нашу пользу, разумеется»
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Давид59
1584344449
А что там уметь работать с VAR? Он же исключает явные ошибки. Пограничные ситуации - на усмотрение судьи. Что за бред?
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Hektor 84
1584394148
Иванов снова в пьяном бреду
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