Президент «Урала» Иванов: «Я против VAR, ошибки судей – часть футбола»

Руководитель «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему выступает против системы видеоповторов. Президент не против, чтобы судьи совершали ошибки.

«Когда мы в РФС разговаривали про VAR, я единственный выступал против него. После некоторых игр некоторые руководители говорили мне: «Григорич, мы уже с тобой вместе». Наши судьи еще не научились работать с системой. Должно пройти какое-то время, они научатся.

Ошибки судей – часть футбола. Сейчас я против VAR. «Рука бога» была в 1986 году, и до сих пор о ней говорят», – сказал функционер.