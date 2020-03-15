Президент «Урала» Иванов: «Я против VAR, ошибки судей – часть футбола»

прочитал и так стыдно за спартак стало аж жуть ! позор крючкохвостым рылам ! Гыгы
Руководитель «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему выступает против системы видеоповторов. Президент не против, чтобы судьи совершали ошибки.
«Когда мы в РФС разговаривали про VAR, я единственный выступал против него. После некоторых игр некоторые руководители говорили мне: «Григорич, мы уже с тобой вместе». Наши судьи еще не научились работать с системой. Должно пройти какое-то время, они научатся.
Ошибки судей – часть футбола. Сейчас я против VAR. «Рука бога» была в 1986 году, и до сих пор о ней говорят», – сказал функционер.
- Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
- Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
- Бюджет «Урала» – больше миллиарда рублей.