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    Президент «Урала» Иванов: «Я против VAR, ошибки судей – часть футбола»

    Руководитель «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему выступает против системы видеоповторов. Президент не против, чтобы судьи совершали ошибки.

    «Когда мы в РФС разговаривали про VAR, я единственный выступал против него. После некоторых игр некоторые руководители говорили мне: «Григорич, мы уже с тобой вместе». Наши судьи еще не научились работать с системой. Должно пройти какое-то время, они научатся.

    Ошибки судей – часть футбола. Сейчас я против VAR. «Рука бога» была в 1986 году, и до сих пор о ней говорят», – сказал функционер.

    • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
    • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
    • Бюджет «Урала» – больше миллиарда рублей.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    15.03.2020 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2339

      Борат 4 часа назад

      прочитал и так стыдно за спартак стало аж жуть ! позор крючкохвостым рылам ! Гыгы

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