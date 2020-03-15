Иванов: «Бюджет «Урала» небольшой, примерно 1,15 миллиарда рублей»

Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о финансовой составляющей клуба. По его мнению, с имеющимся бюджетом проблематично попадать в еврокубки.

«ФК «Урал» – акционерное общество, 100 процентов акций принадлежит Правительству Свердловской области. Но оно обеспечивает клуб на одну треть. У нас еще есть два спонсора, которые помогают нам.

У нас небольшой бюджет по сравнению с другими командами. Сейчас это больше миллиарда рублей. 1150 миллионов примерно. С таким бюджетом можно попадать в шестерку. Выше – тяжеловато. Но в футбол играют не деньги, а футболисты», – уверен Иванов.