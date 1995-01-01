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    Иванов: «Бюджет «Урала» небольшой, примерно 1,15 миллиарда рублей»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о финансовой составляющей клуба. По его мнению, с имеющимся бюджетом проблематично попадать в еврокубки.

    «ФК «Урал» – акционерное общество, 100 процентов акций принадлежит Правительству Свердловской области. Но оно обеспечивает клуб на одну треть. У нас еще есть два спонсора, которые помогают нам.

    У нас небольшой бюджет по сравнению с другими командами. Сейчас это больше миллиарда рублей. 1150 миллионов примерно. С таким бюджетом можно попадать в шестерку. Выше – тяжеловато. Но в футбол играют не деньги, а футболисты», – уверен Иванов.

    • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
    • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
    • Единственный раз в еврокубках команда выступала в 1996 году.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1556

      Hektor 84 52 минуты назад

      А что не сказал про два других спонсора? Один из них газпром по ходу? Побоялся открыто сказать.

      0
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      Рейтинг: +578

      Makaweli 2 часа назад

      После игры с Зенитом, 2 будет, может чуть больше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2943

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Сплошное бла-бла-бла.
      Выходите на самоокупаемость.
      Зарабатывайте !!!
      Вы тупо прожираете деньги налогоплатильщиков

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +431

      АКМ-74У > Alekxei Z. 3 часа назад

      А другие команды зарабатывают?

      -1
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      Рейтинг: -54

      Фанат Рубина 4 часа назад

      Ну 14 млн евро это хорошая сумма, для того чтобы содержать клуб в борьбе за ле места и даже стабильно участвовать там.. и получать оттуда премиальные для урала они бы были хорошими

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10159

      Garrincha58 4 часа назад

      Иванов всё плачится денег ему мало,а вы их отрабатываете? эти миллиарды каждый год улетают в никуда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13839

      bset 5 часов назад

      Ну ничего, Зенит накинет деньжат за красивых матч

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      Гавроша 6 часов назад

      Нищета прямо слов нету...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2334

      Борат 6 часов назад

      Звучит солидно !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3998

      JTherry 6 часов назад

      и на сколько пополнили бюджет после такого жидкого поноса 1:7 в Питере?))

      2
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      Рейтинг: +578

      Makaweli > JTherry 2 часа назад

      Было чуть больше лярда, теперь чуть больше двух!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5245

      paracetamol 7 часов назад

      Бюджет маленький... Лярд народных денег прожрать и лететь 1-7 - это что по-твоему?

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