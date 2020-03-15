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  • Иванов: «Бюджет «Урала» небольшой, примерно 1,15 миллиарда рублей»

Иванов: «Бюджет «Урала» небольшой, примерно 1,15 миллиарда рублей»

15 марта 2020, 12:59
11

Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о финансовой составляющей клуба. По его мнению, с имеющимся бюджетом проблематично попадать в еврокубки.

«ФК «Урал» – акционерное общество, 100 процентов акций принадлежит Правительству Свердловской области. Но оно обеспечивает клуб на одну треть. У нас еще есть два спонсора, которые помогают нам.

У нас небольшой бюджет по сравнению с другими командами. Сейчас это больше миллиарда рублей. 1150 миллионов примерно. С таким бюджетом можно попадать в шестерку. Выше – тяжеловато. Но в футбол играют не деньги, а футболисты», – уверен Иванов.

  • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
  • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
  • Единственный раз в еврокубках команда выступала в 1996 году.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (11)
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paracetamol
1584266698
Не деньги играют в футбол, а люди!
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кто там
1584268284
Да кого Вы обманываете.. конечно же деньги.
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paracetamol
1584269040
Бюджет маленький... Лярд народных денег прожрать и лететь 1-7 - это что по-твоему?
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JTherry
1584269455
и на сколько пополнили бюджет после такого жидкого поноса 1:7 в Питере?))
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bset
1584273809
Ну ничего, Зенит накинет деньжат за красивых матч
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Garrincha58
1584278796
Иванов всё плачится денег ему мало,а вы их отрабатываете? эти миллиарды каждый год улетают в никуда
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Makaweli
1584286164
После игры с Зенитом, 2 будет, может чуть больше!
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Hektor 84
1584291270
А что не сказал про два других спонсора? Один из них газпром по ходу? Побоялся открыто сказать.
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