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    РПЛ. ЦСКА и «Уфа» обошлись без голов, москвичи не выигрывают во внутрироссийских турнирах шесть матчей подряд

    ЦСКА вновь не смог победить в РПЛ. Безвыигрышная серия команды внутри России достигла шести встреч. Это третий подряд поединок москвичей и «Уфы» в чемпионате, закончившийся вничью.

    ЦСКА в таблице занимает пятое место. Уфимцы идут на девятой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Бистрович (Бийол, 80), Влашич, Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 56).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов (Голубев, 71), Алиев, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк (Вомбергар, 80).

    Предупреждения: Дивеев, 38 – Карп, 15; Кротов, 30; Неделчару, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии51
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      Рейтинг: +1556

      Hektor 84 4 минуты назад

      Ганчаренка гнать пора коняшкам. В ту блевотину в которую ЦСКА пытается играть ничем не лучше блевотины уфы.

      0
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      Рейтинг: +1588

      sobaka120982 28 минут назад

      Все... цска потерялся и не знает как дальше быть,игры нет, забивать не кому, тренер уже не контролирует ситуацию. Жаль...

      3
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      Рейтинг: +2943

      Alekxei Z. 1 час назад

      Состав у цска тот ещё.
      Удивляюсь как они ещё в лидерах идут.
      Фернандес и Влашич подзаби и вообще тишина.Уфа всегда так играет на выезде, ципляет свои очки. Можно конечно слюнями брызгать и попадать 1:7.
      У нас слабенький турнир, с минимум хороших игроков.

      2
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      Рейтинг: +523

      qawzsexdr 1 час назад

      Уфа наладила производство автобусов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +37587

      MaxRnD > qawzsexdr 1 час назад

      А какие у них варианты с таким составом ? Играют без нападающих ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +446

      dimar > MaxRnD 1 час назад

      да какие угодно. Например Урал, игроки такие же донные, но хоть в атаку играть пытаются. А этот антифутбол даже бесплатно смотреть невозможно. НО это всё, конечно, не отменяет того факта, что цска дико обкакались. Коллектив претендующий на еврокубки, должен забивать хотя бы мочь)))

      -2
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      Рейтинг: +446

      dimar > MaxRnD 1 час назад

      да пусть влетать по 7 но играть не в блевотину. Посмотрите разницу в таблице между уралом и уфой? они минимальна. Но при этом одни играют в симпатичный футбол, а вторые в "воткни миксер в глаз". так Если турнирной разницы никакой, может ну его этот автобус?

      0
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      Рейтинг: +37587

      MaxRnD > dimar 1 час назад

      Ну, ты хоть бы Урал после вчерашнего в пример не приводил ! Кому такие жертвы нужны ? Уралу ? Я очень сильно сомневаюсь, что Парфёнов им вчера сказал: "Играйте для зрителей !"

      3
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      Рейтинг: +3998

      JTherry > MaxRnD 1 час назад

      урал вчера порадовал зрителей из Питера, вся ветка ржала и издевалась над их "атакой")))

      4
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      Рейтинг: +1363

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Я чувствую запах увольнения Беларуса, а вы?

      5
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      Рейтинг: +892

      ruded > Mister_Tomsk 1 час назад

      лучше проверить силу сжатия сфинктера

      0
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      Рейтинг: +1347

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Игру от обороны в игре против команды претендующей на медали никто не отменял. Главная задача-не пропустить. Гол не пропустили уже не проиграли. Для ЦСКА эта ничья равносильна поражению. Но может случиться и не самое лучшее, могут прервать чемпионат на неопределённый срок

      3
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Ник Уволен 2 часа назад

      Зря потратил время на это уг.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      Уфа показывает антифутбол. Вадик, ты что сделал с клубом?

      4
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      ...
      Рейтинг: +1347

      Кузьмич на трибуне > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Вадик играя против лидеров-сохраняет свои ворота от попыток забить гол.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3998

      JTherry > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      вчера Парфенов показал свой "супер-атакующий футбол" с влетом 1:7))) Евсееву газовую трубу не подвели, "играют" за госденьги, считай деньги налогоплательщиков, потому и автобусы на пути ставят во всю...

      3
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      Рейтинг: +1363

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Зря время потратил, это был унылый матч) не зря буки много давали за тб1,5))))))

      3
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      Рейтинг: -101

      Аден 2 часа назад

      играли цыска и уфа, а стрёмно за вонючек из бЗениты, которых конина ткнет в навоз в следующем туре.

      -2
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      Рейтинг: +10159

      Garrincha58 > Аден 1 час назад

      не ткни сам себя после испражнения

      1
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