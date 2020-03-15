РПЛ. ЦСКА и «Уфа» обошлись без голов, москвичи не выигрывают во внутрироссийских турнирах шесть матчей подряд

ЦСКА вновь не смог победить в РПЛ. Безвыигрышная серия команды внутри России достигла шести встреч. Это третий подряд поединок москвичей и «Уфы» в чемпионате, закончившийся вничью.

ЦСКА в таблице занимает пятое место. Уфимцы идут на девятой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Бистрович (Бийол, 80), Влашич, Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 56).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов (Голубев, 71), Алиев, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк (Вомбергар, 80).

Предупреждения: Дивеев, 38 – Карп, 15; Кротов, 30; Неделчару, 71.

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