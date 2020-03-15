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  • РПЛ. ЦСКА и «Уфа» обошлись без голов, москвичи не выигрывают во внутрироссийских турнирах шесть матчей подряд

РПЛ. ЦСКА и «Уфа» обошлись без голов, москвичи не выигрывают во внутрироссийских турнирах шесть матчей подряд

15 марта 2020, 18:23
40

ЦСКА вновь не смог победить в РПЛ. Безвыигрышная серия команды внутри России достигла шести встреч. Это третий подряд поединок москвичей и «Уфы» в чемпионате, закончившийся вничью.

ЦСКА в таблице занимает пятое место. Уфимцы идут на девятой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Бистрович (Бийол, 80), Влашич, Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 56).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов (Голубев, 71), Алиев, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк (Вомбергар, 80).

Предупреждения: Дивеев, 38 – Карп, 15; Кротов, 30; Неделчару, 71.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (40)
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nominum
1584285931
Это радует. Теперь Локомотив надо обыгрывать.
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CSKA57
1584285967
Молодцы ребята! Смогли забрать очки у Уфы!
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VVM1964
1584286196
Кто-то сегодня рассуждал , что ЦСКА еще может побороться за чемпионство ))) , Какое чемпионство , какая ЛЧ ? Вам бы место в ЛЕ сохранить - Динамо то уже совсем близко .
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portero
1584286212
Хороший результат...
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житель СПб
1584286259
Уфф... Не зря я перед матчем на реплику Онопко высказался, что лучше бы пока промолчать армейцам. Так, к сожалению для них, и оказалось. Уфа становится классическим продолжателем идей создателя "автобуса". Но, честно говоря, если после первого тайма это вызывало скорее раздражение (все таки мы хотим футбол видеть, а не только игру на результат!), то во 2 тайме почувствовал к команде Уфы определенное уважение - насколько дисциплинированно и ответственно они выполняли установки тренера. А ЦСКА... Ну, если игроки экстра-класса (ведь так они оцениваются и оплачиваются, правильно?) не могут попасть в створ ворот с 10 метров - а такое было за игру несколько раз, то нечего винить в результате кого-то, кроме своего зеркала...
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Mister_Tomsk
1584287362
Я чувствую запах увольнения Беларуса, а вы?
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qawzsexdr
1584287438
Уфа наладила производство автобусов.
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sobaka120982
1584292811
Все... цска потерялся и не знает как дальше быть,игры нет, забивать не кому, тренер уже не контролирует ситуацию. Жаль...
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Hektor 84
1584294221
Ганчаренка гнать пора коняшкам. В ту блевотину в которую ЦСКА пытается играть ничем не лучше блевотины уфы.
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zigbert
1584377056
В обороне Уфа как всегда надежна. В оправдание У ЦСКА отсутствовал ряд основных игроков.
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