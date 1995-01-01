РПЛ. ЦСКА и «Уфа» обошлись без голов, москвичи не выигрывают во внутрироссийских турнирах шесть матчей подряд

Ганчаренка гнать пора коняшкам. В ту блевотину в которую ЦСКА пытается играть ничем не лучше блевотины уфы.
ЦСКА вновь не смог победить в РПЛ. Безвыигрышная серия команды внутри России достигла шести встреч. Это третий подряд поединок москвичей и «Уфы» в чемпионате, закончившийся вничью.
ЦСКА в таблице занимает пятое место. Уфимцы идут на девятой строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
ЦСКА (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Бистрович (Бийол, 80), Влашич, Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 56).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов (Голубев, 71), Алиев, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк (Вомбергар, 80).
Предупреждения: Дивеев, 38 – Карп, 15; Кротов, 30; Неделчару, 71.