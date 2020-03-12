В 2020 году «Арсенал» и «Тоттенхэм» вылетели в первом раунде плей-офф еврокубков. В прошлом году они дошли до финалов

Обе команды из северного Лондона, участвовавшие в еврокубках, вылетели в плей-офф в первом раунде. «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Лейпцигу», а «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Олимпиакосу».

При этом в прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов (поражение), а «Арсенал» – до финала Лиги Европы (поражение).