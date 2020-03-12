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    В 2020 году «Арсенал» и «Тоттенхэм» вылетели в первом раунде плей-офф еврокубков. В прошлом году они дошли до финалов

    Обе команды из северного Лондона, участвовавшие в еврокубках, вылетели в плей-офф в первом раунде. «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Лейпцигу», а «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Олимпиакосу».

    При этом в прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов (поражение), а «Арсенал» – до финала Лиги Европы (поражение).

    • В АПЛ «Тоттенхэм» идет восьмым.
    • «Арсенал» занимает девятое место.
    • В обоих клубах по ходу сезона случились тренерские отставки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2020 00:30
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