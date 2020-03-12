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  • В 2020 году «Арсенал» и «Тоттенхэм» вылетели в первом раунде плей-офф еврокубков. В прошлом году они дошли до финалов

В 2020 году «Арсенал» и «Тоттенхэм» вылетели в первом раунде плей-офф еврокубков. В прошлом году они дошли до финалов

12 марта 2020, 00:30
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Обе команды из северного Лондона, участвовавшие в еврокубках, вылетели в плей-офф в первом раунде. «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Лейпцигу», а «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы проиграл «Олимпиакосу».

При этом в прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов (поражение), а «Арсенал» – до финала Лиги Европы (поражение).

  • В АПЛ «Тоттенхэм» идет восьмым.
  • «Арсенал» занимает девятое место.
  • В обоих клубах по ходу сезона случились тренерские отставки.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Арсенал Тоттенхэм
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1583986905
еще челси с ливером на выход.
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