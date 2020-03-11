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  • Экс-сотрудник сборной России Латипов: «В Госдуме подтвердили, что Евро-2020 с вероятностью 99% перенесут»

Экс-сотрудник сборной России Латипов: «В Госдуме подтвердили, что Евро-2020 с вероятностью 99% перенесут»

11 марта 2020, 20:05
7

Бывший сотрудник пресс-службы сборной России Мурад Латипов рассказал, что Евро-2020 перенесут. Такую информацию он получил в Государственной думе России.

«История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за коронавируса. По чемпионату России решение ещe не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие. Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера.

Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем не весело», – написал Латипов.

  • Мурад Латипов ранее работал журналистом на телеканале «Спорт».
  • УЕФА планирует провести Евро-2020 в срок.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: инстаграм Мурада Латипова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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AZ
1583947277
Гос Дума России или УЕФА занимается проведением Евро?? Задолбала тупая политика лезть в спорт!
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Vaswab
1583947692
Стыдно за Госдуму и за Спартак!
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portero
1583947783
То что в госдуме нет людей, всем давно ясно...
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shurik45
1583949164
Думаю,вполне разумное будет решение ,-это перенести ЧЕ на 2021 год . Вирусу присвоили статус пандемии. Перестраховка не помешает.
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Иван_Невский
1583949993
госдума приняла решение не проводить ЧЕ по футболу? совсем запистелись депутаты.
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zatonn
1583950479
Надо понимать, УЕФА в ГД открыла свой филиал, иначе откуда такая информированность?
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