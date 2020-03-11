Экс-сотрудник сборной России Латипов: «В Госдуме подтвердили, что Евро-2020 с вероятностью 99% перенесут»

Бывший сотрудник пресс-службы сборной России Мурад Латипов рассказал, что Евро-2020 перенесут. Такую информацию он получил в Государственной думе России.

«История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за коронавируса. По чемпионату России решение ещe не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие. Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера.

Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем не весело», – написал Латипов.