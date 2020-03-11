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    Экс-сотрудник сборной России Латипов: «В Госдуме подтвердили, что Евро-2020 с вероятностью 99% перенесут»

    Бывший сотрудник пресс-службы сборной России Мурад Латипов рассказал, что Евро-2020 перенесут. Такую информацию он получил в Государственной думе России.

    «История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за коронавируса. По чемпионату России решение ещe не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие. Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера.

    Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем не весело», – написал Латипов.

    • Мурад Латипов ранее работал журналистом на телеканале «Спорт».
    • УЕФА планирует провести Евро-2020 в срок.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: инстаграм Мурада Латипова

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    11.03.2020 20:05
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Если отставание преследователей от Зенита еще сократится на 2-3 очка в ближайших турах надо будет приостанавливать чемпионат - " как бы чего не вышло " .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2788

      zatonn 3 часа назад

      Надо понимать, УЕФА в ГД открыла свой филиал, иначе откуда такая информированность?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2168

      Иван_Невский 3 часа назад

      госдума приняла решение не проводить ЧЕ по футболу? совсем запистелись депутаты.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1982

      shurik45 4 часа назад

      Думаю,вполне разумное будет решение ,-это перенести ЧЕ на 2021 год . Вирусу присвоили статус пандемии. Перестраховка не помешает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 4 часа назад

      Зачем переносить - пускай играют без зрителей ! Гыгы

      4
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      Рейтинг: +38196

      portero 4 часа назад

      То что в госдуме нет людей, всем давно ясно...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1562

      ZENIT****** 4 часа назад

      Вот это дааа,,,нежданчик!

      3
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      Рейтинг: +14

      Vaswab 4 часа назад

      Стыдно за Госдуму и за Спартак!

      4
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > Vaswab 1 час назад

      Гыгы забыл написать .

      0
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      Рейтинг: +1459

      AZ 4 часа назад

      Гос Дума России или УЕФА занимается проведением Евро??
      Задолбала тупая политика лезть в спорт!

      3
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      Рейтинг: +1529

      alarm 4 часа назад

      можно под шумок законодательно запретить и расформировать спартак. разносчики свиного гриппа, или другой повод подыскать. например, за пропаганду лгбт.

      5
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      Рейтинг: +766

      dimmmka > alarm 4 часа назад

      От немытых бомжей инфекций больше!!!

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