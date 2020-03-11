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  • УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус

УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус

11 марта 2020, 10:13
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Руководители УЕФА обратились к странам-хозяйкам Евро-2020 с просьбой провести турнир вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Взаимодействие идет с правительствами государств, пишет «Чемпионат» со ссылкой на AP News.

УЕФА утверждает, что города могут принимать матчи, если у них есть возможность оказывать своевременную медицинскую помощь в случае заболевания коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения также не запрещает проводить Евро-2020.

Однако в случае необходимости УЕФА готов исключить из списка городов-хозяинов те, где заболеваемость будет высокой.

  • Турнир должен пройти в 12 странах, в том числе в России.
  • Запрет на массовые мероприятия уже ввели в Москве.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы
Комментарии (4)
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FanatSerj
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Нормуль, может Питеру еще пару матчей перепадет, главное к этому времени зараженных отстреливать )))
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