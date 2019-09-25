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    УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус

    Руководители УЕФА обратились к странам-хозяйкам Евро-2020 с просьбой провести турнир вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Взаимодействие идет с правительствами государств, пишет «Чемпионат» со ссылкой на AP News.

    УЕФА утверждает, что города могут принимать матчи, если у них есть возможность оказывать своевременную медицинскую помощь в случае заболевания коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения также не запрещает проводить Евро-2020.

    Однако в случае необходимости УЕФА готов исключить из списка городов-хозяинов те, где заболеваемость будет высокой.

    • Турнир должен пройти в 12 странах, в том числе в России.
    • Запрет на массовые мероприятия уже ввели в Москве.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2020 10:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6282

      FanatSerj 14 часов назад

      Нормуль, может Питеру еще пару матчей перепадет, главное к этому времени зараженных отстреливать )))

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      Рейтинг: +28

      kl0d > FanatSerj 13 часов назад

      Отстреливать? Из-за насморка? Эта херь проходит у большинства бессимптомно за 6 дней. Лечение симптоматическое.

      Людям кризис устроили рукотворный и надурили. А они готовы друг друга отстреливать.

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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. > FanatSerj 13 часов назад

      Нашим царькам поххх, пол-страны вымирет они только обрадуются, пенсии и пособия платить не надо.

      1
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. > kl0d 13 часов назад

      По твоему весь мир дураки и только в России семи пядей во лбу ???

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      Рейтинг: +6282

      FanatSerj > FanatSerj 13 часов назад

      что у вас пуканы то по взрывались,три смайла в конце сообщения, шутка это шутка - про отстреливать.... можно же и более гуманными способами "решить проблему" )))

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      Рейтинг: +28

      kl0d > Alekxei Z. 12 часов назад

      В России тоже дураки.

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      Рейтинг: -1068

      Вот оно чё Михалыч > FanatSerj 8 часов назад

      отстреливать==========Шутить такими словами-дурной тон.Тупой юмор....Да ишо про коронавирус шутки.Когда все на ушах стоят от него...Так что отстреливать надо таких шутников как ты. ))) ...Я тута три смайлика поставил.Сам знаешь, что енто значит.Шутю я Сурега, шутю.

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