УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус

Руководители УЕФА обратились к странам-хозяйкам Евро-2020 с просьбой провести турнир вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Взаимодействие идет с правительствами государств, пишет «Чемпионат» со ссылкой на AP News.

УЕФА утверждает, что города могут принимать матчи, если у них есть возможность оказывать своевременную медицинскую помощь в случае заболевания коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения также не запрещает проводить Евро-2020.

Однако в случае необходимости УЕФА готов исключить из списка городов-хозяинов те, где заболеваемость будет высокой.