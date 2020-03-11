УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 провести турнир, несмотря на коронавирус

Руководители УЕФА обратились к странам-хозяйкам Евро-2020 с просьбой провести турнир вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Взаимодействие идет с правительствами государств, пишет «Чемпионат» со ссылкой на AP News.
УЕФА утверждает, что города могут принимать матчи, если у них есть возможность оказывать своевременную медицинскую помощь в случае заболевания коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения также не запрещает проводить Евро-2020.
Однако в случае необходимости УЕФА готов исключить из списка городов-хозяинов те, где заболеваемость будет высокой.
- Турнир должен пройти в 12 странах, в том числе в России.
- Запрет на массовые мероприятия уже ввели в Москве.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
Источник: «Чемпионат»