Фанаты «Валенсии» поддерживают клуб вокруг «Местальи» во время матча с «Аталантой»

Болельщики «Валенсии» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» поддерживают команду, несмотря на то что встреча проходит без зрителей. Фанаты находятся вокруг «Местальи» и скандируют кричалки.
Матч проходит в закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Проведение игр без зрителей возможно и в РПЛ.
- В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
- Без зрителей пройдут и другие ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
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Источник: твиттер Sport24