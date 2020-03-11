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  • Фанаты «Валенсии» поддерживают клуб вокруг «Местальи» во время матча с «Аталантой»

Фанаты «Валенсии» поддерживают клуб вокруг «Местальи» во время матча с «Аталантой»

11 марта 2020, 00:36
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Болельщики «Валенсии» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» поддерживают команду, несмотря на то что встреча проходит без зрителей. Фанаты находятся вокруг «Местальи» и скандируют кричалки.

Матч проходит в закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Проведение игр без зрителей возможно и в РПЛ.

  • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
  • Без зрителей пройдут и другие ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Sport24
Лига чемпионов Испания. Примера Валенсия Аталанта
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Axe111
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