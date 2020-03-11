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    Фанаты «Валенсии» поддерживают клуб вокруг «Местальи» во время матча с «Аталантой»

    Болельщики «Валенсии» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» поддерживают команду, несмотря на то что встреча проходит без зрителей. Фанаты находятся вокруг «Местальи» и скандируют кричалки.

    Матч проходит в закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Проведение игр без зрителей возможно и в РПЛ.

    • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
    • Без зрителей пройдут и другие ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: твиттер Sport24

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    11.03.2020 00:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1816

      Axe111 12 часов назад

      Да лаааааадно

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