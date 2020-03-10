Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом COVID-19, сообщает The Guardian.

«Новый вирус «посетил» меня, и я чувствую, что обязан уведомить об этом общество. Чувствую себя хорошо, так как я принял все необходимые меры и следую инструкциям медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления», – написал Маринакис в своем инстаграме.

В пятницу Маринакисон посещал матч Чемпионшипа «Ноттингем Форест» – «Миллуолл» (0:3). По информации журналиста Дэниэла Стори, тогда он встречался с игроками английской команды.