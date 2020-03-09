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    Карпин – о победе над ЦСКА: «Катастрофа. О чем тут говорить?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2) катастрофой. Гости заканчивали встречу вдевятером.

    «Катастрофа была во всeм. В чeм? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол ещe и пенальти зарабатывают. О чeм тут говорить?

    Такая победа даeт больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всe скажу футболистам», – приводит слова тренера «Чемпионат».

    • «Ростов» в РПЛ идет вторым.
    • ЦСКА в таблице занимает пятое место.
    • В следующем туре москвичи сыграют дома с «Уфой» (15 марта).

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2020 17:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2020, 22:50

      Карпина можно понять.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 9 марта 2020, 21:54

      Несмотря на напускное недовольство, тренер с большим трудом маскировал блуждающую на лице улыбку...))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:45

      Почему играть бросили, вот в чем вопрос?!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      NEONFOL 9 марта 2020, 21:25

      весь чемпионат куплен воровскими бомжами, остальным приходится мучится

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 9 марта 2020, 21:16

      Валера дай им звизделей хороших! чуть праздник не испортили.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 9 марта 2020, 19:46

      Надо учиться дожимать соперника. Как говориться - Мы не будем жалеть, ведь и нас никогда не жалели.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 9 марта 2020, 19:26

      по такой игре ростов обязан был побеждать крупно. вспомнил матч уфы с глазго рейнджерс в отборе лигы европы. та же картина.

      3
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 9 марта 2020, 19:24

      судья все по делу дал, достали уже все на судей валить.

      1
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      Рейтинг: +34

      Химия в бутылочке 9 марта 2020, 19:07

      Ребята это разве честная игра ....?судья вообще знает ,что предупреждение можно дать... ?2 прямых красных ...какая речь может идти о высоком уровне судей РПЛ,когда столько ошибок?им только дворовые матчи судить
      Взять туже игру ЦСКА Спартак ...виновата не одна из сторон ,а именно судья
      ПОЗОР судьям РПЛ

      1
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      Рейтинг: +470

      ALEX TARAN > Химия в бутылочке 9 марта 2020, 19:36

      А,что судья не может дать 2 прямые?

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Химия в бутылочке 10 марта 2020, 13:20

      Согласен, 2я красная придуманная... Видимо судьи пытались реабилитироваться за матч в Грозном и отмененной чистой кк

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 марта 2020, 18:42

      Изнасилуй их Валера! ))))))

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