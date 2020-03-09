Карпин – о победе над ЦСКА: «Катастрофа. О чем тут говорить?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2) катастрофой. Гости заканчивали встречу вдевятером.
«Катастрофа была во всeм. В чeм? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол ещe и пенальти зарабатывают. О чeм тут говорить?
Такая победа даeт больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всe скажу футболистам», – приводит слова тренера «Чемпионат».
- «Ростов» в РПЛ идет вторым.
- ЦСКА в таблице занимает пятое место.
- В следующем туре москвичи сыграют дома с «Уфой» (15 марта).
Источник: «Чемпионат»