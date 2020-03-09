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  • Карпин – о победе над ЦСКА: «Катастрофа. О чем тут говорить?»

Карпин – о победе над ЦСКА: «Катастрофа. О чем тут говорить?»

9 марта 2020, 17:12
18

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает матч 21-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2) катастрофой. Гости заканчивали встречу вдевятером.

«Катастрофа была во всeм. В чeм? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол ещe и пенальти зарабатывают. О чeм тут говорить?

Такая победа даeт больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всe скажу футболистам», – приводит слова тренера «Чемпионат».

  • «Ростов» в РПЛ идет вторым.
  • ЦСКА в таблице занимает пятое место.
  • В следующем туре москвичи сыграют дома с «Уфой» (15 марта).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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mamba9090909
1583763837
А ведь прав Карпин.
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kazak161
1583763865
Правильно Карпин говорит, надо играть на 100% даже имея преимущество в два игрока а так рано поверили в победу и стали играть в пол силы катая мяч в центре поля друг другу в место того что бы забить четвертый, при счете 3:1 я еще подумал если так будут и дальше играть то ЦСКА сможет сравнять счет, да и где бала гарантия что у Ростова тоже кого то не удалят!
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ufos73
1583768544
Изнасилуй их Валера! ))))))
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Химия в бутылочке
1583770057
Ребята это разве честная игра ....?судья вообще знает ,что предупреждение можно дать... ?2 прямых красных ...какая речь может идти о высоком уровне судей РПЛ,когда столько ошибок?им только дворовые матчи судить Взять туже игру ЦСКА Спартак ...виновата не одна из сторон ,а именно судья ПОЗОР судьям РПЛ
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Алекс636363
1583771191
по такой игре ростов обязан был побеждать крупно. вспомнил матч уфы с глазго рейнджерс в отборе лигы европы. та же картина.
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Чехов на Садовой
1583772373
Надо учиться дожимать соперника. Как говориться - Мы не будем жалеть, ведь и нас никогда не жалели.
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portero
1583777774
Валера дай им звизделей хороших! чуть праздник не испортили.
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NEONFOL
1583778306
весь чемпионат куплен воровскими бомжами, остальным приходится мучится
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paracetamol
1583779528
Почему играть бросили, вот в чем вопрос?!
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zigbert
1583783414
Карпина можно понять.
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