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  • «Мутко против»: в «Краснодаре» штраф за споры с судьей и опоздание на тренировку – 10 тысяч. За несогласованное интервью могут разорвать контракт

«Мутко против»: в «Краснодаре» штраф за споры с судьей и опоздание на тренировку – 10 тысяч. За несогласованное интервью могут разорвать контракт

9 марта 2020, 14:23
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Телеграм-канал «Мутко против» раскрыл систему штрафов в «Краснодаре». В частности, игроки получают взыскание за желтые карточки, полученные за споры с арбитром.

«По данным источника в «Краснодаре», опоздание на тренировку или на матч в клубе оценивается в 10 000 долларов. На ту же сумму игрок попадет за игру в футбол во дворе, прыжки с парашютом, катание на сноуборде или за работу на кассе в «Магните» (ладно, вообще на любой другой работе). Прогул же игры обойдется игру в месячную зарплату

Кроме того, игроки оплачивают клубу все издержки за карточки, полученные за споры с судьей. И это помимо штрафа – сам он тоже 10 000 зеленых.

Ну а самое страшное нарушение в «Краснодаре» – несогласованное интервью. Если оно не понравится руководству, контракт с футболистом может быть расторгнут», – пишет источник.

  • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
  • Осенью клуб вылетел из Лиги Европы.
  • В 16:30 южане проведут матч 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Краснодар
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Hektor 84
1583755862
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