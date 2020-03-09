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    «Мутко против»: в «Краснодаре» штраф за споры с судьей и опоздание на тренировку – 10 тысяч. За несогласованное интервью могут разорвать контракт

    Телеграм-канал «Мутко против» раскрыл систему штрафов в «Краснодаре». В частности, игроки получают взыскание за желтые карточки, полученные за споры с арбитром.

    «По данным источника в «Краснодаре», опоздание на тренировку или на матч в клубе оценивается в 10 000 долларов. На ту же сумму игрок попадет за игру в футбол во дворе, прыжки с парашютом, катание на сноуборде или за работу на кассе в «Магните» (ладно, вообще на любой другой работе). Прогул же игры обойдется игру в месячную зарплату

    Кроме того, игроки оплачивают клубу все издержки за карточки, полученные за споры с судьей. И это помимо штрафа – сам он тоже 10 000 зеленых.

    Ну а самое страшное нарушение в «Краснодаре» – несогласованное интервью. Если оно не понравится руководству, контракт с футболистом может быть расторгнут», – пишет источник.

    • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
    • Осенью клуб вылетел из Лиги Европы.
    • В 16:30 южане проведут матч 21-го тура РПЛ против «Спартака».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    09.03.2020 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 9 марта 2020, 19:13

      10 тысяч долларов для наших футболистов не такие уж большие деньги.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 9 марта 2020, 15:11

      Хорошо хоть в морду не бьют

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