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    РПЛ. «Рубин» проиграл «Крыльям Советов», команда в двух матчах при Слуцком не забила ни одного гола

    В 21-м туре чемпионата России «Рубин» проиграл «Крыльям Советов». В первом тайме единственный мяч забил Денис Попович, а спустя несколько минут у хозяев случилось удаление.

    «Рубин» провел при Леониде Слуцком два официальных матча и ни в одном не забил. Команда лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне прямого вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Попович, 42.

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберeзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич (Макаров, 60), Сантос (Абильгор, 85), Игнатьев.

    «Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов (Глушенков, 57), Зиньковский, Попович (Комбаров, 90), Антон, Радонич.

    Предупреждения: Кварацхелия, 17; Сантос, 48; Коновалов, 72 – Кабутов, 54; Зиньковский, 62; Глушенков, 84; Антон, 90+1.

    Удаления: Кварацхелия, 45+3 (вторая ж.к.) – Зиньковский, 80 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии38
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      Рейтинг: +1026

      Январь 59 2 минуты назад

      Что то хвалёный бычок в Рубине вторую игру никак не заявит о своих прежних бомбардирских амбициях. Не уж то и вправду зелёный змий победил молодое дарование?

      0
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      Рейтинг: +1897

      семёнычев 39 минут назад

      кто на пальцах расскажет, почему ВАЗ даже не пытается создать лучший( ну, пусть десятый) автомобиль в мире, а довольствуется Калиной и Грантой?
      Всё потому, что у них свой "сегмент рынка", свой потребитель( ниже среднего зарплаты мужичок) и он НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ, БУДЕТ ПОКУПАТЬ!!!
      Поэтому вазовские инженеры-конструкторы, технологи и работяги НЕ СУЕТЯТСЯ ПОД КЛИЕНТОМ, получают свои заработанные деньги, ездят в Крым или в Турцию и кушают бройлерных курей из "Магнита"
      Вот и рубиновые игроки получают свои деньги так же, как на ВАЗе... на что им хватает- другой вопрос...но одно ясно- команды нет!!!!
      последний из Рубина- Серёжа Рыжиков, но и он ушёл в КС.. до него был ещё Карадениз- предпоследний.....
      Никому, никаким Хвичам и Зурикам не нужен татарский(казанский) футбол... они и в Уфе будут играть, и в Екатеринбурге и даже в Грозном....
      Сказка про Бердыева с Шаймиевым кончилась... на Казань-Арену скоро будет приезжать Тамбов на "домашние " игры( если конечно у Нижнего отобъют цену на аренду, путём демпинга)))
      а Каз-ань пока будет "наслаждаться" хоккеем, волейболом, баскетболом и много ещё чем....

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      Рейтинг: +504

      fhnv 39 минут назад

      Скоро и Лёню попрут

      2
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      Рейтинг: +1120

      Sviro 50 минут назад

      Какая-то победа, оптимизма не добавляющая. Полчаса большинства ничего не дали. Да и гол Рубина, если бы не VAR, был бы защитан В общем, нет полной радости, хотя три очка есть три очка!! С победой.

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      Рейтинг: +588

      СМЕРШiРУ 1 час назад

      Да уж.... Слуцкий с Рубином - прямая путёвка в ФНЛ. Грустно((

      3
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      Рейтинг: +953

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Расслабился леня в европе.

      0
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      Рейтинг: +531

      Nevsky_RU 1 час назад

      Зато Лёня шутить научился. Ну он так думает. А умение тренировать рано или поздно может еще и приложится, надо только подождать))

      2
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      Рейтинг: +2033

      Борат 1 час назад

      Распустить нужно рубин он татарам не нужен !!! Гыгы

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      Рейтинг: +37443

      MaxRnD 2 часа назад

      Если уж Курбан не осилил, то Лёне-то куда ?

      3
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      Рейтинг: +10134

      vladimir-7 > MaxRnD 1 час назад

      Рано ещё делать выводы.

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      Рейтинг: +1227

      Серж 69 2 часа назад

      Да,и Рубин и Лёня что-то не впечатляют совершенно.Публичность полная,интервью,передачи,улыбки-всё это у Лёни присутствует в полном объёме,только вот как это соотносится непосредственно с самим футболом,командой,процессом тренеровочным?По мне,так будь ты лучше угрюмым и нелюдимым,но дело своё знай на"5",чем вся эта Лёнина беззаботная весёлость на европейский лад,когда футбол уже начнётся?В Европе любят открытость,но ещё больше любят хорошие результаты команды,а с этим что-то пока не сложилось ни в Англии,ни в Голландии,поэтому у нас и оказался в итоге...

      2
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      Рейтинг: +361

      elessar arnor > Серж 69 38 минут назад

      поэтому он единственный, да, при помощи Гинера и Абрамовича, единственный, кто тренировал в Европе

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