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  • РПЛ. «Рубин» проиграл «Крыльям Советов», команда в двух матчах при Слуцком не забила ни одного гола

РПЛ. «Рубин» проиграл «Крыльям Советов», команда в двух матчах при Слуцком не забила ни одного гола

8 марта 2020, 15:58
45

В 21-м туре чемпионата России «Рубин» проиграл «Крыльям Советов». В первом тайме единственный мяч забил Денис Попович, а спустя несколько минут у хозяев случилось удаление.

«Рубин» провел при Леониде Слуцком два официальных матча и ни в одном не забил. Команда лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне прямого вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Попович, 42.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберeзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич (Макаров, 60), Сантос (Абильгор, 85), Игнатьев.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов (Глушенков, 57), Зиньковский, Попович (Комбаров, 90), Антон, Радонич.

Предупреждения: Кварацхелия, 17; Сантос, 48; Коновалов, 72 – Кабутов, 54; Зиньковский, 62; Глушенков, 84; Антон, 90+1.

Удаления: Кварацхелия, 45+3 (вторая ж.к.) – Зиньковский, 80 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Слуцкий Леонид
Комментарии (45)
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ilichkadr
1583672391
Спаситель из Лёни пока не получается.
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Хведя
1583672470
Загубит Леня в Казани останки своего реноме. Уж если Бекиевич свое детище и любимую игрушку не воссоздал, то Слуцкому там по жизни было нехер делать.
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NEONFOL
1583672543
отменили чистый гол рубина, как болельщику спартака, мне плевать, но как адекватному человеку , этих дэбилов и ВАР не спасает, просто отняли очки, позор судьям
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portero
1583672631
Крылья с победой! Рубин однако после удаления рвался в бой.....
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zigbert
1583673551
Крылья Советов с победой! Случайной эту победу не назовешь, по моментам они превзошли Рубин.
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Plyash
1583674084
Интересно,как долго этот бездарь Слуц будет мучить Рубин?
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faten
1583674461
Похоже что татары попали в жопу с этим Леней))
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MaxRnD
1583676533
Если уж Курбан не осилил, то Лёне-то куда ?
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СМЕРШiРУ
1583679668
Да уж.... Слуцкий с Рубином - прямая путёвка в ФНЛ. Грустно((
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fhnv
1583681393
Скоро и Лёню попрут
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