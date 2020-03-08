РПЛ. «Рубин» проиграл «Крыльям Советов», команда в двух матчах при Слуцком не забила ни одного гола

В 21-м туре чемпионата России «Рубин» проиграл «Крыльям Советов». В первом тайме единственный мяч забил Денис Попович, а спустя несколько минут у хозяев случилось удаление.

«Рубин» провел при Леониде Слуцком два официальных матча и ни в одном не забил. Команда лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне прямого вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Попович, 42.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберeзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич (Макаров, 60), Сантос (Абильгор, 85), Игнатьев.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов (Глушенков, 57), Зиньковский, Попович (Комбаров, 90), Антон, Радонич.

Предупреждения: Кварацхелия, 17; Сантос, 48; Коновалов, 72 – Кабутов, 54; Зиньковский, 62; Глушенков, 84; Антон, 90+1.

Удаления: Кварацхелия, 45+3 (вторая ж.к.) – Зиньковский, 80 (вторая ж.к.).

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