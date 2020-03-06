Ди Марцио: «Наполи» собирается продлить контракт с Гаттузо

В пятницу состоялась встреча президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, общение руководителя неаполитанского клуба и 42-летнего специалиста проходило в позитивном ключе.
Стороны обсудили пути развития команды и вопрос продления контрактов с отдельными игроками.
Кроме того, Де Лаурентис заявил о желании продолжить сотрудничество с Гаттузо, чье соглашение истекает летом.
- «Наполи» проиграл только один матч из последних девяти.
- При этом команда победила «Лацио», «Ювентус» и «Интер», а также сыграла вничью с «Барселоной».
- Гаттузо возглавил неаполитанцев 11 декабря 2019 года.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио