Ди Марцио: «Наполи» собирается продлить контракт с Гаттузо

В пятницу состоялась встреча президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, общение руководителя неаполитанского клуба и 42-летнего специалиста проходило в позитивном ключе.

Стороны обсудили пути развития команды и вопрос продления контрактов с отдельными игроками.

Кроме того, Де Лаурентис заявил о желании продолжить сотрудничество с Гаттузо, чье соглашение истекает летом.