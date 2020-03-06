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Ди Марцио: «Наполи» собирается продлить контракт с Гаттузо

6 марта 2020, 23:37

В пятницу состоялась встреча президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, общение руководителя неаполитанского клуба и 42-летнего специалиста проходило в позитивном ключе.

Стороны обсудили пути развития команды и вопрос продления контрактов с отдельными игроками.

Кроме того, Де Лаурентис заявил о желании продолжить сотрудничество с Гаттузо, чье соглашение истекает летом.

  • «Наполи» проиграл только один матч из последних девяти.
  • При этом команда победила «Лацио», «Ювентус» и «Интер», а также сыграла вничью с «Барселоной».
  • Гаттузо возглавил неаполитанцев 11 декабря 2019 года.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Наполи Гаттузо Дженнаро
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