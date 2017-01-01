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    Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на мартовские матчи

    Защитник «Спартака» Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Она проведет товарищеские игры в марте в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио, которая состоится летом.

    Соперники бразильцев еще не обнародованы. Матчи с первоначально выбранными оппонентами не состоятся из-за эпидемии коронавируса (Южная Корея и Египет).

    • В январе «Спартак» не отпустил Айртона на сбор олимпийской сборной Бразилии.
    • Защитник провел за команду один матч.
    • В текущем сезоне Айртон провел за «Спартак» 25 матчей, сделал результативный пас.

    Источник: твиттер Бразильской конфедерации футбола

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21963

      oyabun 33 минуты назад

      Очень невовремя для Спартака. Айртон очень полезен сейчас в команде, а из сборных игроки часто приезжают с травмами, тьфу, тьфу, конечно.

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