Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на мартовские матчи

Защитник «Спартака» Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Она проведет товарищеские игры в марте в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио, которая состоится летом.

Соперники бразильцев еще не обнародованы. Матчи с первоначально выбранными оппонентами не состоятся из-за эпидемии коронавируса (Южная Корея и Египет).