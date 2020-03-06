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  • Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на мартовские матчи

Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на мартовские матчи

6 марта 2020, 20:59
8

Защитник «Спартака» Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Она проведет товарищеские игры в марте в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио, которая состоится летом.

Соперники бразильцев еще не обнародованы. Матчи с первоначально выбранными оппонентами не состоятся из-за эпидемии коронавируса (Южная Корея и Египет).

  • В январе «Спартак» не отпустил Айртона на сбор олимпийской сборной Бразилии.
  • Защитник провел за команду один матч.
  • В текущем сезоне Айртон провел за «Спартак» 25 матчей, сделал результативный пас.

Источник: твиттер Бразильской конфедерации футбола
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Айртон
Комментарии (8)
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oyabun
1583519593
Очень невовремя для Спартака. Айртон очень полезен сейчас в команде, а из сборных игроки часто приезжают с травмами, тьфу, тьфу, конечно.
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vka1970
1583566039
Удачи Айртон и без травм. Только этого нам сейчас не хватает.
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NEONFOL
1583566966
на кой чёрт они играют когда спартаку он нужен, сборные когда все играют матчи не проводятся, а эти как обычно выделились, и проводили бы в другое время, именно сейчас, прям как специально, а ещё просидит на лавке запасных и всё, в прошлый раз если не ошибаюсь его не отпустили
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slavа0508
1583570943
Вот совсем не вовремя,,,,,
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