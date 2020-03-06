Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии на мартовские матчи

Защитник «Спартака» Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Она проведет товарищеские игры в марте в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио, которая состоится летом.
Соперники бразильцев еще не обнародованы. Матчи с первоначально выбранными оппонентами не состоятся из-за эпидемии коронавируса (Южная Корея и Египет).
- В январе «Спартак» не отпустил Айртона на сбор олимпийской сборной Бразилии.
- Защитник провел за команду один матч.
- В текущем сезоне Айртон провел за «Спартак» 25 матчей, сделал результативный пас.
Источник: твиттер Бразильской конфедерации футбола