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    Глушаков – о коронавирусе: «Тема излишне на хайпе. Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался по поводу распространения в мире эпидемии коронавируса.

    «Тема коронавируса – везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны – ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали», – написал Глушаков в инстаграме.

    • Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.
    • Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.

    РПЛ не планирует отменять рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса

    text

    Публикация от text (@glushak8) 6 Мар 2020 в 3:18 PST

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +456

      vmonomah17 5 минут назад

      А как же баня и самогон?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1963

      Борат 7 минут назад

      Да вас в спартаке доктор лю калом кормил, вам теперь ничего не страшно !!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Asbjorn 1 час назад

      Наверное мед образование получал, что бы такие выводы делать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1326

      alarm 1 час назад

      спартачи в любой непонятной ситуации в панике скупают весь вазелин!

      -1
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      Рейтинг: +461

      titata 1 час назад

      а соточку через каждые два часа , забыл , просто промолчал.

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