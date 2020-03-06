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  • Глушаков – о коронавирусе: «Тема излишне на хайпе. Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали»

Глушаков – о коронавирусе: «Тема излишне на хайпе. Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали»

6 марта 2020, 18:11
10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался по поводу распространения в мире эпидемии коронавируса.

«Тема коронавируса – везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны – ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали», – написал Глушаков в инстаграме.

  • Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.
  • Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.

РПЛ не планирует отменять рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (10)
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titata
1583509853
а соточку через каждые два часа , забыл , просто промолчал.
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Asbjorn
1583510836
Наверное мед образование получал, что бы такие выводы делать
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vmonomah17
1583514988
А как же баня и самогон?)))
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Hektor 84
1583515411
И самогон
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zatonn
1583516773
Про подорожник на ...опу забыл, причём с обоих сторон)))
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Kulimen
1583521787
Всего-то 100 000 заболевших и 3400 погибших людей в мире...прям охренено пахнет хайпом. А вот лук с чесноком предложить - это уровень Глушакова.
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NEONFOL
1583566735
погуглил, каждый год от гриппа умирает 650.000 человек, вы чё серьёзно считаете что 3 тыщи китайцев которые жрут всякую фигню и толком не лечатся это прям угроза? кроме китайцев никто собственно и не откинулся, всю жизнь лечились от гриппа и ничего не было. Её сравнивают как чуму или лихорадку, обалдели что ли, обычный серьёзный ОРЗ, и при обычном лечении нет никаких смертей, Глушаков прав, это излишняя шумиха напоминает хайп, или тупо китайцев топят или какая то политическая игра, в любом случае если кто-то реально ссыт этой болезни, ложитесь и помирайте молча
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