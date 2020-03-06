Глушаков – о коронавирусе: «Тема излишне на хайпе. Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался по поводу распространения в мире эпидемии коронавируса.

«Тема коронавируса – везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны – ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали», – написал Глушаков в инстаграме.

Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.

Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.

РПЛ не планирует отменять рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса