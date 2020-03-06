РПЛ не планирует отменять рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса

Футболисты команд РПЛ продолжат приветствовать друг друга перед матчами рукопожатиями, несмотря на опыт других стран.

В пресс-службе лиги ответили отрицательно на вопрос, рассматривается ли возможность отказа от предматчевых рукопожатий в связи с распространением коронавируса.

«Есть прописанная процедура встречи команд. Премьер-лига может вносить правки в технический регламент, если посчитает необходимым», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее запрет игрокам и другим официальным участникам матчей обмениваться рукопожатиями был введен в Англии, Шотландии, Франции и других странах.

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