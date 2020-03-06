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РПЛ не планирует отменять рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса

6 марта 2020, 15:44
3

Футболисты команд РПЛ продолжат приветствовать друг друга перед матчами рукопожатиями, несмотря на опыт других стран.

В пресс-службе лиги ответили отрицательно на вопрос, рассматривается ли возможность отказа от предматчевых рукопожатий в связи с распространением коронавируса.

«Есть прописанная процедура встречи команд. Премьер-лига может вносить правки в технический регламент, если посчитает необходимым», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее запрет игрокам и другим официальным участникам матчей обмениваться рукопожатиями был введен в Англии, Шотландии, Франции и других странах.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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VVM1964
1583502209
" В Иране мужчины креативно решили эту проблему и придумали приветствие ногами. Такой способ быстро подхватили в других странах мира " - ох как бы я поприветствовал бората , аларма и литейного ))))))))
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titata
1583515109
спиртом помыть до и после.
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