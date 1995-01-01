Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    РПЛ не планирует отменять рукопожатия игроков перед матчами из-за коронавируса

    Футболисты команд РПЛ продолжат приветствовать друг друга перед матчами рукопожатиями, несмотря на опыт других стран.

    В пресс-службе лиги ответили отрицательно на вопрос, рассматривается ли возможность отказа от предматчевых рукопожатий в связи с распространением коронавируса.

    «Есть прописанная процедура встречи команд. Премьер-лига может вносить правки в технический регламент, если посчитает необходимым», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

    Ранее запрет игрокам и другим официальным участникам матчей обмениваться рукопожатиями был введен в Англии, Шотландии, Франции и других странах.

    Кикнадзе – о коронавирусе: «Не склонен к истерикам. Не исключаю, что это просто маркетинговая составляющая»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1907

      Борат 31 минуту назад

      Главное хрякам и тадеске руку не жать, а остальным можно ! Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75050
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru