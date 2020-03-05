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Слуцкий пригласил женщин Казани на матч «Рубина» 8 марта

5 марта 2020, 13:37
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пригласил женщин на матч 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра пройдет 8 марта на стадионе «Центральный».

– 8 марта ваш дебют перед казанской публикой. Чего вы ждете от болельщиков?

– Пользуясь случаем, приглашаю жителей и особенно жительниц на «Центральный» стадион 8 марта. Думаю, что у многих женщин еще не было опыта празднования на стадионе. Поэтому, мужчины, даю вам бесплатный совет – дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион, а мы со своей стороны постараемся показать яркую игру.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в зимнее межсезонье.
  • В первом матче под руководством специалиста казанцы сыграли вничью с «Тамбовом» (0:0).
  • Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: KazanFirst
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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SIRIUS 2002
1583413759
хорошая должна быть заруба за 6 очков!
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Рубинище
1583418691
За такие подарки потом такой головняк поймаешь.
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АКС-74У
1583427848
Пригласил он... за чужой счет, мог бы и оплатить!
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Chernyi Lis
1583588427
на футбол! казанских женщин?)))
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Sviro
1583595853
Предчувствие, что Рубин победит.
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