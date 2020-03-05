Слуцкий пригласил женщин Казани на матч «Рубина» 8 марта

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пригласил женщин на матч 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра пройдет 8 марта на стадионе «Центральный».

– 8 марта ваш дебют перед казанской публикой. Чего вы ждете от болельщиков?

– Пользуясь случаем, приглашаю жителей и особенно жительниц на «Центральный» стадион 8 марта. Думаю, что у многих женщин еще не было опыта празднования на стадионе. Поэтому, мужчины, даю вам бесплатный совет – дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион, а мы со своей стороны постараемся показать яркую игру.