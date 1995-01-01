Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Слуцкий пригласил женщин Казани на матч «Рубина» 8 марта

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пригласил женщин на матч 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игра пройдет 8 марта на стадионе «Центральный».

    – 8 марта ваш дебют перед казанской публикой. Чего вы ждете от болельщиков?

    – Пользуясь случаем, приглашаю жителей и особенно жительниц на «Центральный» стадион 8 марта. Думаю, что у многих женщин еще не было опыта празднования на стадионе. Поэтому, мужчины, даю вам бесплатный совет – дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион, а мы со своей стороны постараемся показать яркую игру.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в зимнее межсезонье.
    • В первом матче под руководством специалиста казанцы сыграли вничью с «Тамбовом» (0:0).
    • Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: KazanFirst

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1901

      SIRIUS 2002 3 минуты назад

      хорошая должна быть заруба за 6 очков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1851

      Борат 2 часа назад

      Давай Лёня выведи рубин в чемпионшип, те в фнл!!!
      Один Х... футбол в казане никому не нужен!
      Пускай татары на волейбольный Зенит ходят ! Гыгы

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru