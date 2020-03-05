Федун – о матче с ЦСКА: «Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после дерби с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.
«Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная – с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами. При счете 2:0 не хватило концентрации – все говорят, что это самый плохой счет. Две ошибки – два гола, так бывает.
Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», – сказал Федун.
- «Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2.
- Арбитр на 104-й минуте удалил нападающего Эсекьеля Понсе.
- Также рефери принял спорное решение не назначать пенальти в ворота армейцев за попадание мяча в руку Игоря Дивеева в штрафной площади.
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Источник: ТАСС