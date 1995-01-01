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    Федун – о матче с ЦСКА: «Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после дерби с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

    «Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная – с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами. При счете 2:0 не хватило концентрации – все говорят, что это самый плохой счет. Две ошибки – два гола, так бывает.

    Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», – сказал Федун.

    • «Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2.
    • Арбитр на 104-й минуте удалил нападающего Эсекьеля Понсе.
    • Также рефери принял спорное решение не назначать пенальти в ворота армейцев за попадание мяча в руку Игоря Дивеева в штрафной площади.

    Федун – о победе над ЦСКА: «Ради таких матчей стоит любить футбол»

    «Спартак» оспорит удаление Понсе

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6533

      piligrim1986 7 минут назад

      судья старался как мог, все сделал))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Борат 30 минут назад

      стыдно за федуна !
      такое наглое рыло !
      гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      paracetamol 34 минуты назад

      Судье не удалось испортить игру, а очень хотелось!

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