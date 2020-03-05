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  • Федун – о матче с ЦСКА: «Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается»

Федун – о матче с ЦСКА: «Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается»

5 марта 2020, 09:33
16

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после дерби с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

«Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная – с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами. При счете 2:0 не хватило концентрации – все говорят, что это самый плохой счет. Две ошибки – два гола, так бывает.

Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», – сказал Федун.

  • «Спартак» в дополнительное время выиграл у ЦСКА со счетом 3:2.
  • Арбитр на 104-й минуте удалил нападающего Эсекьеля Понсе.
  • Также рефери принял спорное решение не назначать пенальти в ворота армейцев за попадание мяча в руку Игоря Дивеева в штрафной площади.

Федун – о победе над ЦСКА: «Ради таких матчей стоит любить футбол»

«Спартак» оспорит удаление Понсе

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Федун Леонид
Комментарии (16)
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paracetamol
1583390784
Судье не удалось испортить игру, а очень хотелось!
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piligrim1986
1583392432
судья старался как мог, все сделал))))
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momwig_
1583394741
Иванов - безумный? Я не знаю, кто назначил его на ЭТОТ матч после того как он не судил нас с ТОЙ САМОЙ игры с бомжами, после которой был большой скандал... это отдельная - и уже понятно, что очень грязная - история. Но сколько дерьма в голове человека должно быть, чтобы вот так - беззастенчиво и тупо - палиться?!
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ufos73
1583395089
А где изменения в судействе которое нам так обещали после смены этого пи**са? Все так же, вилка и мешок судят газпромы, на дерби ставят ивановых... Вопрос риторический, так как понятно, что не в начальниках судей дело...
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derrik2000
1583396341
"Судье не удалось испортить игру. " А если бы третий мяч забил не Спартак, а ЦСКА? Так понимаю, что впечатления о матче поменялись бы с точностью до наоборот.
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oyabun
1583404391
Какое то совсем неуместное благородство со стороны Федуна в данном случае. Иванов испортил игру хотя бы потому, что поставь пенальти и игра закончилась бы раньше, у игроков осталось бы больше сил на следующий матч. И Понсе не был бы удален, а значит не пропустил бы следующую игру. Странно что человек у руля большой компании не видит дальше одного шага перед собой.
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мы_не_рабы
1583407213
Понятно благодушие Федуна, ведь Спартак победил! Но могло быть и не так. Думаю, что надо собрать все спорные эпизоды и отправить на рассмотрение в судейский комитет, и добиваться того, чтобы судья Иванов не назначался больше на игры Спартака. Ведь если тренерам запрещено говорить о работе судей, то клуб может отправлять официальные протесты и жалобы.
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JTherry
1583407677
Иванов - "судья продажная", как его ставят на такие знаковые матчи? видимо, Кашшаи еще не прозрел... протест на судейские ляпы направить необходимо, и задвинуть этого судейку в тартарары, пусть учится... на кошках)
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Ганнибал Лектор
1583425779
Между делом бросил камнем в арбитра - пример Гинера не дает спокойно спать?
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Бриг
1583442220
Характерный коммент. Спартаковский. Ну, выиграли же - чего под ябывать?
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