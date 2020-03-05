«Спартак» оспорит удаление Понсе

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил о намерении клуба подать апелляцию на красную карточку нападающего Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.
«Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу», – сказал Цорн.
- Аргентинца удалили за второе предупреждение, полученное за удар локтем в живот Вадима Карпова.
- «Спартак» в дополнительное время переиграл ЦСКА со счетом 3:2.
- В полуфинале Кубка команда Доменико Тедеско сыграет с «Зенитом».
Источник: «Чемпионат»