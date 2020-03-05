Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» оспорит удаление Понсе

5 марта 2020, 07:17
31

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил о намерении клуба подать апелляцию на красную карточку нападающего Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

«Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу», – сказал Цорн.

  • Аргентинца удалили за второе предупреждение, полученное за удар локтем в живот Вадима Карпова.
  • «Спартак» в дополнительное время переиграл ЦСКА со счетом 3:2.
  • В полуфинале Кубка команда Доменико Тедеско сыграет с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Понсе Эсекьель Цорн Томас
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1583385077
Оспорить можно только прямую. Там две желтые было. А желтые не оспариваются.
Ответить
Владислав Vlad
1583386502
КДК даже рассматривать не будет. Вторая жёлтая - не прямая красная. А у них там прописано рассматривать только прямые красные. От этого дурдома ни один клуб пострадал. По сути и ВАР - идиотизм - прямую красную рассматривают, а вторую жёлтую - нет.
Ответить
paracetamol
1583388426
Бесполезно. Судье заплачено, а он успел поделиться.
Ответить
Hektor 84
1583389148
Так касание живота было, а хватался то за шею, то за голову.
Ответить
VVM1964
1583389189
Ну , как говорится - " попытка - не пытка " - хуже то уже не будет .
Ответить
Spartak Piter
1583389381
Не помню, что бы с конями был хоть один матч с нормальным судейством. Тут опять. Плются, у Бакаева сотрясение, не дают коням карточки за срыв атаки, за руку чистейшую не дают пенальти и потом еще удаляют игрока у Спартака. чистая ангажированность судьи.
Ответить
vka1970
1583390599
Надо подавать жалобу на судейство и на армейского артиста Дивеева хватавшегося за гланды.Коль Понсе из ссылки вытащить не получится, хоть этому малолетке жизнь попортим.
Ответить
серега кашин
1583390905
и правильно там второй жолтой не было
Ответить
filosof sparty
1583391918
Я ещё перед матчем писал, что этот косоглазый пи.р что-нибудь намутит. Там и по первой то желтой вопросы, но допустим можно наказать за неосторожность, но бл вторая вообще высосана из пальца!!!! Ну посмотрите повтор и скажите мне видели ли вы такую желтую в других чемпионатах!??? А главное вторую желтую уже не отменишь!!! Ну и в чьих это интересах!???
Ответить
moskowcity-petrv
1583394402
Питерские Девчата гыгыкалки,куда ни глянь,везде вы!жить не можете, без любимого Спартака)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+