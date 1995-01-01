Федун – о победе над ЦСКА: «Ради таких матчей стоит любить футбол»

Почему то был уверен в победе Спартака... потому что отступать им просто некуда... им надо взять Кубок и выйти в ЛЕ...иначе им никак не сохранить лицо.
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на исход матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). Решающий гол спартаковцы забили на 107-й минуте в меньшинстве.
«Всех с победой, ради таких матчей стоит любить футбол», – приводит слова Федуна «Чемпионат».
- Виктор Гончаренко после игры отпихнул коллегу из «Спартака» и не пожал ему руку.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
- В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».