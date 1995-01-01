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    Федун – о победе над ЦСКА: «Ради таких матчей стоит любить футбол»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на исход матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). Решающий гол спартаковцы забили на 107-й минуте в меньшинстве.

    «Всех с победой, ради таких матчей стоит любить футбол», – приводит слова Федуна «Чемпионат».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +277

      моэм 56 секунд назад

      Почему то был уверен в победе Спартака... потому что отступать им просто некуда... им надо взять Кубок и выйти в ЛЕ...иначе им никак не сохранить лицо.

      0
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      Рейтинг: +1306

      alarm 48 минут назад

      хряки с 2003, вроде, не выигрывали кубок? в этот раз тоже не удастся, в следующей стадии вам изда)

      -2
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      Рейтинг: +21905

      oyabun 48 минут назад

      Да, с обороной в Спартаке пока очень все сложно, мягко говоря. То что простило Динамо, не простил ЦСКА. Порадовал Тилль - не испортил игры, хотя креатива в атаке без Бакаева, конечно поубавилось. И очень жаль, что Соболев, при всем его старании, так и не может забить пока.

      2
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      Рейтинг: +13390

      sssrspartak 57 минут назад

      ПОЛУЗАЩИТА С НАПАДЕНИЕМ ОГОНЬ,А ВОТ ЗАЩИТА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО!НО ВСЕ МОЖНО ИСПРАВИТЬ,БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!

      0
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      Рейтинг: +3714

      vladik12 > sssrspartak 48 минут назад

      Диз за "Капс".

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      Рейтинг: +13390

      sssrspartak > vladik12 43 минуты назад

      ЧЕ ЭТО?САМ ПЕРЕВЕДЕШЬ ИЛИ АЛАРМА ПРОСИТЬ?ХОТЯ ОН НЕ ПОМОЖЕТ!

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