Федун – о победе над ЦСКА: «Ради таких матчей стоит любить футбол»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на исход матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). Решающий гол спартаковцы забили на 107-й минуте в меньшинстве.

«Всех с победой, ради таких матчей стоит любить футбол», – приводит слова Федуна «Чемпионат».