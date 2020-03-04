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    Мутко – о выборе Казани хозяйкой Суперкубка: «Неожиданностей нет. РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение исполкома УЕФА, который выбрал Казань местом проведения Суперкубка УЕФА 2023 года.

    «Думаю, УЕФА сделал правильный выбор. На финале понравится всем, я в этом уверен. Как и в том, что матч пройдет на высочайшем уровне. В России в ближайшие годы пройдут большие футбольные праздники. Летом – матчи чемпионата Европы, в 2021-м – финал Лиги чемпионов, теперь еще Суперкубок УЕФА.

    РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА, поэтому неожиданностей никаких нет. В последние годы УЕФА отдавал Суперкубок таким странам, которые никогда не могли претендовать на право проведения того или иного большого клубного турнира. И доводилось слышать нарекания к коммуникациям, стадионам. Казань – это уровень Лиги чемпионов, там проходили матчи чемпионата мира. Стадион в городе самого высокого уровня», – сказал Мутко.

    • «Казань-Арена» – домашний стадион «Рубина».
    • На стадионе проводились матчи Кубка конфедераций-2017, а также игры чемпионата мира-2018.

    Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани ⚡

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +464

      ВасяК 29 минут назад

      Особенно ты пользуешься популярностью!!!

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      Рейтинг: +13577

      bset 35 минут назад

      Конечно, РФС уважаемый в УЕФА. Деньги от Газпрома в еврокубки вливаются, а сами российские команды из-за лимита не мешают в весенней части еврокубков своим присутствием и не добавляют топ-клубам лишних перелетов в отдаленные районы Европы. Со всех сторон хороши.

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      Рейтинг: +5681

      Сильвербой 50 минут назад

      Ваш е...бучий РФС не может проконтролировать готовность стадиона в таком городе как Ярославль!!! О каком нах...у авторитете ты говоришь!!! Конча е..баная ваш РФС!!!

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      Рейтинг: +13317

      sssrspartak > Сильвербой 34 минуты назад

      рфс и рпл только и думают как содрать с граждан деньги за такой футбол!

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