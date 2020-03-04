Мутко – о выборе Казани хозяйкой Суперкубка: «Неожиданностей нет. РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА»

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Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение исполкома УЕФА, который выбрал Казань местом проведения Суперкубка УЕФА 2023 года.
«Думаю, УЕФА сделал правильный выбор. На финале понравится всем, я в этом уверен. Как и в том, что матч пройдет на высочайшем уровне. В России в ближайшие годы пройдут большие футбольные праздники. Летом – матчи чемпионата Европы, в 2021-м – финал Лиги чемпионов, теперь еще Суперкубок УЕФА.
РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА, поэтому неожиданностей никаких нет. В последние годы УЕФА отдавал Суперкубок таким странам, которые никогда не могли претендовать на право проведения того или иного большого клубного турнира. И доводилось слышать нарекания к коммуникациям, стадионам. Казань – это уровень Лиги чемпионов, там проходили матчи чемпионата мира. Стадион в городе самого высокого уровня», – сказал Мутко.
- «Казань-Арена» – домашний стадион «Рубина».
- На стадионе проводились матчи Кубка конфедераций-2017, а также игры чемпионата мира-2018.
Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани ⚡