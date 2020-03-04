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  • Мутко – о выборе Казани хозяйкой Суперкубка: «Неожиданностей нет. РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА»

Мутко – о выборе Казани хозяйкой Суперкубка: «Неожиданностей нет. РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА»

4 марта 2020, 16:08
5

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение исполкома УЕФА, который выбрал Казань местом проведения Суперкубка УЕФА 2023 года.

«Думаю, УЕФА сделал правильный выбор. На финале понравится всем, я в этом уверен. Как и в том, что матч пройдет на высочайшем уровне. В России в ближайшие годы пройдут большие футбольные праздники. Летом – матчи чемпионата Европы, в 2021-м – финал Лиги чемпионов, теперь еще Суперкубок УЕФА.

РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА, поэтому неожиданностей никаких нет. В последние годы УЕФА отдавал Суперкубок таким странам, которые никогда не могли претендовать на право проведения того или иного большого клубного турнира. И доводилось слышать нарекания к коммуникациям, стадионам. Казань – это уровень Лиги чемпионов, там проходили матчи чемпионата мира. Стадион в городе самого высокого уровня», – сказал Мутко.

  • «Казань-Арена» – домашний стадион «Рубина».
  • На стадионе проводились матчи Кубка конфедераций-2017, а также игры чемпионата мира-2018.

Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани ⚡

Источник: «Р-Спорт»
Европа Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Сильвербой
1583327584
Ваш е...бучий РФС не может проконтролировать готовность стадиона в таком городе как Ярославль!!! О каком нах...у авторитете ты говоришь!!! Конча е..баная ваш РФС!!!
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bset
1583328507
Конечно, РФС уважаемый в УЕФА. Деньги от Газпрома в еврокубки вливаются, а сами российские команды из-за лимита не мешают в весенней части еврокубков своим присутствием и не добавляют топ-клубам лишних перелетов в отдаленные районы Европы. Со всех сторон хороши.
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ВасяК
1583328844
Особенно ты пользуешься популярностью!!!
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Viper for CSKA
1583332086
Они как ваши изречения на английском услышали, так незамедлительно уважением прониклись.
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Hektor 84
1583353117
Лучше бы от ВАДА добились уважения
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