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    Черчесов – о встрече с Хиддинком: «Общались около 1,5 часов. Много что вспоминали, разговаривали о подготовке к Евро»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей встрече с бывшим тренером национальной команды Гусом Хиддинком в Амстердаме.

    – В день жеребьевки вы пообедали с Гусом Хиддинком. Задолго ли договорились и о чем общались?

    – Договорились за неделю. Сегодня, прилетев, сразу ему позвонили. Сначала Гус сам хотел к нам приехать – но, если бы сделали именно так, то нормально поговорить не смогли бы. В отеле было слишком много футбольных людей из разных стран, которые прекрасно знают Хиддинка и тоже захотели бы с ним пообщаться.

    Поэтому решили иначе – мы поехали в его сторону. Уединились в хорошем ресторане рядом с его домом, говорили около полутора часов. Много что вспоминали, разговаривали и о подготовке к Евро – о чем еще тренеры могут говорить? Гус помнит все, хорошо отзывается о России.

    – Он приедет в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы?

    – Пока точно не знает. Есть одно мероприятие, которое собирается посетить. Но что касается работы на телевидении или еще чего-то подобного, конкретики пока нет.

    • Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.
    • Черчесов работает с командой с августа 2016 года.

    Черчесов – о соперниках сборной России в Лиге наций: «Мы всех знаем. Нам не привыкать»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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