Черчесов – о встрече с Хиддинком: «Общались около 1,5 часов. Много что вспоминали, разговаривали о подготовке к Евро»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей встрече с бывшим тренером национальной команды Гусом Хиддинком в Амстердаме.
– В день жеребьевки вы пообедали с Гусом Хиддинком. Задолго ли договорились и о чем общались?
– Договорились за неделю. Сегодня, прилетев, сразу ему позвонили. Сначала Гус сам хотел к нам приехать – но, если бы сделали именно так, то нормально поговорить не смогли бы. В отеле было слишком много футбольных людей из разных стран, которые прекрасно знают Хиддинка и тоже захотели бы с ним пообщаться.
Поэтому решили иначе – мы поехали в его сторону. Уединились в хорошем ресторане рядом с его домом, говорили около полутора часов. Много что вспоминали, разговаривали и о подготовке к Евро – о чем еще тренеры могут говорить? Гус помнит все, хорошо отзывается о России.
– Он приедет в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы?
– Пока точно не знает. Есть одно мероприятие, которое собирается посетить. Но что касается работы на телевидении или еще чего-то подобного, конкретики пока нет.
- Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.
- Черчесов работает с командой с августа 2016 года.
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