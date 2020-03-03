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  • Уткин: представителю «Локо» на собрании уровня исполкома РФС предложили уволить Семина

Уткин: представителю «Локо» на собрании уровня исполкома РФС предложили уволить Семина

3 марта 2020, 15:43
7

Блогер Василий Уткин рассказал о диалоге между представителем «Локомотива» и футбольным чиновником, который посоветовал уволить главного тренера московской команды Юрия Семина.

«Сразу предупреждаю: эту историю мне рассказали, поэтому за что купил, за то и продаю и убираю из нее все имена. Потому что меня же там не было. Короче говоря, представительное собрание. Типа исполкома РФС, хотя и не он. И обсуждается вопрос о том, что после Нового года нельзя будет критиковать судей после матчей ни в каких выражениях. Нужно дать им время, чтобы они окрепли, встали на ноги, каким-то образом поверили в себя. Как это сделать без критики, я не понимаю, потому что она начнется и…

Короче, об этом идет разговор. С этим более или менее все соглашаются, и тут представитель «Локомотива» говорит: «Ну хорошо. Я-то, предположим, пообещаю, что наш клуб не будет ничего комментировать. Но у нас же есть Юрий Палыч Семин. Как я ему скажу «Юрий Палыч, на послематчевой пресс-конференции не говорите того-то»? Я и так ему это каждый раз говорю, а он говорит и говорит. Разное. На что ему говорят: «А вы его увольте», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

  • Семин в ходе матча «Зенит» – «Локомотив» получил красную карточку.
  • Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (7)
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bset
1583241469
Чисто русское решение проблемы. Мало денег? Ешьте меньше, либо работайте больше. За границу молодежь уезжает? Запретите выезд. И так далее.
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Garrincha58
1583243792
чухня полная
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Rus9I
1583244278
Кто Ж его посадит, он же памятник))))) Семин мужик, с большими яйцами! Он один из самых уважаемых тренеров России!!!!!!
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yorgenbarenz
1583245266
Что-то Юрия Павловича часто стали вспоминать дело не в дело.Кому достояние нашего футбола дорогу перешёл? Воровать и брать на лапу при нём неуютно?
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Kollljan
1583255867
Люди не вечны. Сёмину уже 73 года. С ним не продлят контракт только из-за возраста. Торжественно и почётно проводят на пенсию.
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