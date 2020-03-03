Уткин: представителю «Локо» на собрании уровня исполкома РФС предложили уволить Семина

Блогер Василий Уткин рассказал о диалоге между представителем «Локомотива» и футбольным чиновником, который посоветовал уволить главного тренера московской команды Юрия Семина.

«Сразу предупреждаю: эту историю мне рассказали, поэтому за что купил, за то и продаю и убираю из нее все имена. Потому что меня же там не было. Короче говоря, представительное собрание. Типа исполкома РФС, хотя и не он. И обсуждается вопрос о том, что после Нового года нельзя будет критиковать судей после матчей ни в каких выражениях. Нужно дать им время, чтобы они окрепли, встали на ноги, каким-то образом поверили в себя. Как это сделать без критики, я не понимаю, потому что она начнется и…

Короче, об этом идет разговор. С этим более или менее все соглашаются, и тут представитель «Локомотива» говорит: «Ну хорошо. Я-то, предположим, пообещаю, что наш клуб не будет ничего комментировать. Но у нас же есть Юрий Палыч Семин. Как я ему скажу «Юрий Палыч, на послематчевой пресс-конференции не говорите того-то»? Я и так ему это каждый раз говорю, а он говорит и говорит. Разное. На что ему говорят: «А вы его увольте», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

Семин в ходе матча «Зенит» – «Локомотив» получил красную карточку.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей