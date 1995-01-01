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    Уткин: представителю «Локо» на собрании уровня исполкома РФС предложили уволить Семина

    Блогер Василий Уткин рассказал о диалоге между представителем «Локомотива» и футбольным чиновником, который посоветовал уволить главного тренера московской команды Юрия Семина.

    «Сразу предупреждаю: эту историю мне рассказали, поэтому за что купил, за то и продаю и убираю из нее все имена. Потому что меня же там не было. Короче говоря, представительное собрание. Типа исполкома РФС, хотя и не он. И обсуждается вопрос о том, что после Нового года нельзя будет критиковать судей после матчей ни в каких выражениях. Нужно дать им время, чтобы они окрепли, встали на ноги, каким-то образом поверили в себя. Как это сделать без критики, я не понимаю, потому что она начнется и…

    Короче, об этом идет разговор. С этим более или менее все соглашаются, и тут представитель «Локомотива» говорит: «Ну хорошо. Я-то, предположим, пообещаю, что наш клуб не будет ничего комментировать. Но у нас же есть Юрий Палыч Семин. Как я ему скажу «Юрий Палыч, на послематчевой пресс-конференции не говорите того-то»? Я и так ему это каждый раз говорю, а он говорит и говорит. Разное. На что ему говорят: «А вы его увольте», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

    • Семин в ходе матча «Зенит» – «Локомотив» получил красную карточку.
    • Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

    РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23112

      gol_kak_sokol 11 минут назад

      Чувствуется почерк империи зла.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +714

      Rus9I 14 минут назад

      Кто Ж его посадит, он же памятник)))))
      Семин мужик, с большими яйцами!
      Он один из самых уважаемых тренеров России!!!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10106

      Garrincha58 22 минуты назад

      чухня полная

      0
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      Рейтинг: +13559

      bset 1 час назад

      Чисто русское решение проблемы. Мало денег? Ешьте меньше, либо работайте больше. За границу молодежь уезжает? Запретите выезд. И так далее.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1832

      Борат 1 час назад

      это федун своими взятками довёл судейство до такого состояния !
      стыдно за хряков !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +382

      слайд > Борат 9 минут назад

      как я мамку твою сегодня довел до оргазма старую перечницу

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