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  • Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

2 марта 2020, 08:33
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в перерыве матча 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» побывал в раздевалке мадридцев, об этом рассказал вингер столичной команды Винисиус Жуниор.

«Криштиану пришeл в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку. Вот почему я отпраздновал гол, как он. Криштиану – победитель на поле и за его пределами», – сказал бразилец.

  • «Реал» обыграл «Барсу» со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.
  • Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.
  • После ухода в «Ювентус» португалец ни разу не посещал матчи бывшей команды.

Источник: Complete Sports
Испания. Примера Реал Барселона Ювентус Роналду Криштиану Винисиус
Комментарии (6)
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moskowcity-petrv
1583128939
Соскучился)
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Decorhome
1583129130
Поднял моральный дух команды
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BRO_football
1583129174
Почему он в Италии не остался? Ходит и коронавирус разносит!
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Dizayner
1583129632
и сразу пойдут пересуды на тему - вернется или нет роналду в реал))
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Proker
1583134141
Молоток,вот это я понимаю, главное его уважают и он их
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sir_Alex
1583137038
Ностальгирует!)))
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