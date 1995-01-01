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    Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в перерыве матча 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» побывал в раздевалке мадридцев, об этом рассказал вингер столичной команды Винисиус Жуниор.

    «Криштиану пришeл в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку. Вот почему я отпраздновал гол, как он. Криштиану – победитель на поле и за его пределами», – сказал бразилец.

    • «Реал» обыграл «Барсу» со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.
    • Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год.
    • После ухода в «Ювентус» португалец ни разу не посещал матчи бывшей команды.

    Источник: Complete Sports

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1510

      Dizayner 1 час назад

      и сразу пойдут пересуды на тему - вернется или нет роналду в реал))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1128

      FRZZ 1 час назад

      Молодец! Поддержал в нужный момент и Реал победил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7389

      BRO_football 1 час назад

      Почему он в Италии не остался? Ходит и коронавирус разносит!

      1
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      Рейтинг: +1396

      Decorhome 1 час назад

      Поднял моральный дух команды

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Соскучился)

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