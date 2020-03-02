Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в перерыве матча 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» побывал в раздевалке мадридцев, об этом рассказал вингер столичной команды Винисиус Жуниор.

«Криштиану пришeл в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку. Вот почему я отпраздновал гол, как он. Криштиану – победитель на поле и за его пределами», – сказал бразилец.