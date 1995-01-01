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    Кокорин – в стартовом составе «Сочи» на матч с «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Арсенала» на матч 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    У хозяев с первых минут на поле выйдет нападающий Александр Кокорин, перешедший на правах аренды из «Зенита».

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачeв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      FROL001 8 минут назад

      Ну теперь Сочи будут всех подряд рвать. А в 28 туре ещё и предпримут насильственные действия над свиньями. Гыгыгы

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