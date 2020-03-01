Кокорин – в стартовом составе «Сочи» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Арсенала» на матч 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

У хозяев с первых минут на поле выйдет нападающий Александр Кокорин, перешедший на правах аренды из «Зенита». Это его первая официальная игра с октября 2018 года.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачeв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.