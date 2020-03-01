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  • Слуцкий – о ничьей с «Тамбовом»: «Рубин» не может вскрывать такую глубокую оборону»

Слуцкий – о ничьей с «Тамбовом»: «Рубин» не может вскрывать такую глубокую оборону»

1 марта 2020, 16:43
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0). Специалист обратил внимание на оборону новичка лиги.

«Это не блин комом, нам трудно вскрывать оборону, когда 9 человек за линией мяча, то сложно приходится, необходимо большую группу атаки задействовать, а не ошибаться для нашей молодой команды — сложно. Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой нас ловил на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую насыщенную оборону», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Рубин» покинул зону прямого вылета.
  • «Тамбов» идет на 11-й строчке.
  • Следующий соперник «Рубина» – «Крылья Советов» (8 марта).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Рубин Слуцкий Леонид
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