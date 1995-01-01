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    Слуцкий – о ничьей с «Тамбовом»: «Рубин» не может вскрывать такую глубокую оборону»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0). Специалист обратил внимание на оборону новичка лиги.

    «Это не блин комом, нам трудно вскрывать оборону, когда 9 человек за линией мяча, то сложно приходится, необходимо большую группу атаки задействовать, а не ошибаться для нашей молодой команды — сложно. Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой нас ловил на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую насыщенную оборону», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Рубин» покинул зону прямого вылета.
    • «Тамбов» идет на 11-й строчке.
    • Следующий соперник «Рубина» – «Крылья Советов» (8 марта).

    Источник: «Чемпионат»

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