Слуцкий – о ничьей с «Тамбовом»: «Рубин» не может вскрывать такую глубокую оборону»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0). Специалист обратил внимание на оборону новичка лиги.

«Это не блин комом, нам трудно вскрывать оборону, когда 9 человек за линией мяча, то сложно приходится, необходимо большую группу атаки задействовать, а не ошибаться для нашей молодой команды — сложно. Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой нас ловил на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую насыщенную оборону», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».