Тедеско: «Спартаку» немного повезло. Комличенко дважды нас простил

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, что Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации недопустимы, забей он первый момент – счет был бы 1:1, да и если бы счет стал 2:1 в нашу пользу, то ситуация бы для нас осложнилась.

Очень сложно оценивать игру одного Зобнина, все сыграли хорошо, это победа – общая заслуга. Сегодня он сыграл на топ-уровне, смотрелся очень хорошо, но и на правом фланге он играл отлично. У нас было время, чтобы подтянуть еще игроков на позицию на правом фланге – тот же Рассказов. Это позволило Роману вернуться на более привычную позицию, но, при необходимости, он может вернуться на фланг», – сказал Тедеско.