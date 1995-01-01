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    Тедеско: «Спартаку» немного повезло. Комличенко дважды нас простил

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

    «Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, что Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации недопустимы, забей он первый момент – счет был бы 1:1, да и если бы счет стал 2:1 в нашу пользу, то ситуация бы для нас осложнилась.

    Очень сложно оценивать игру одного Зобнина, все сыграли хорошо, это победа – общая заслуга. Сегодня он сыграл на топ-уровне, смотрелся очень хорошо, но и на правом фланге он играл отлично. У нас было время, чтобы подтянуть еще игроков на позицию на правом фланге – тот же Рассказов. Это позволило Роману вернуться на более привычную позицию, но, при необходимости, он может вернуться на фланг», – сказал Тедеско.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2119

      playsh 16 минут назад

      Везёт,как известно,сильнейшему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12912

      slavutiq70 31 минуту назад

      Всё правильно говорит ,,,,,не когда не стоит хвалить команду до окончания сезона,,,,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      bolinar 55 минут назад

      Отскочило мясо физики подтянули

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3865

      gosproektikabinet 57 минут назад

      простим комличенко и мы, завершить карьеру в таком возрасте

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +12014

      vka1970 1 час назад

      А ведь Новиков перед матчем грозился показать кто в доме хозяин...))
      Мама, Багама мама
      С реконструкцией московское Динамо.

      6
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      Рейтинг: +1135

      Серж 69 > vka1970 38 минут назад

      Сказать и сделать,это вещи очень разные..Давно бы пора всем уяснить,что лучше молчать,а потом уже вещать.Один хозяина из себя грозного мнит,а потом приходит гость и сажает его на пятую точку,другой маску льва надевает,а в итоге становится овцой беспомощной.Мораль такова-меньше говори,а больше делай,а уж если сказал что-то,то отвечай за свои слова.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12014

      vka1970 > Серж 69 36 минут назад

      Даже поговорка народная на этот счёт есть:не бахвались на рать идучи.Это как раз про Новикова.

      4
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      Рейтинг: +318

      Граф2019 1 час назад

      не хер по кабакам шастать....

      1
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      Рейтинг: +16243

      DVOK68 1 час назад

      Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более, будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.
      _________________________________________________________________________
      Ну всё как по словам мудрого тренера динамо,показали Спартаку кто в доме хозяин.

      4
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      Рейтинг: +1135

      Серж 69 1 час назад

      Повезло,не повезло,победили,и это главное,а уж всякое там прочее не так и важно...Да,и как говорится,везёт сильнейшим,а им сегодня был Спартак.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +518

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Понсе и Соболев тоже прощали.

      7
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      Рейтинг: +3034

      InterMilLano1908 1 час назад

      Вот вам и Комли, забивать в Чехии и Заболотный может

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Вар Яг > InterMilLano1908 1 час назад

      А мне Комель понравился. Да не забил, но по игре был хорош. А вот Щаболотный, в отличии от Комли, более зависим от других и меньше борется.

      5
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      ...
      Рейтинг: +13124

      sssrspartak > Вар Яг 6 минут назад

      комель еще покажет себя!хорошо,что с нами не повезло!да простят меня динамовцы за черный юмор

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