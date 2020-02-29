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  • Тедеско: «Спартаку» немного повезло. Комличенко дважды нас простил

Тедеско: «Спартаку» немного повезло. Комличенко дважды нас простил

29 февраля 2020, 19:15
22

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Мы заслужили победу и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, что Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации недопустимы, забей он первый момент – счет был бы 1:1, да и если бы счет стал 2:1 в нашу пользу, то ситуация бы для нас осложнилась.

Очень сложно оценивать игру одного Зобнина, все сыграли хорошо, это победа – общая заслуга. Сегодня он сыграл на топ-уровне, смотрелся очень хорошо, но и на правом фланге он играл отлично. У нас было время, чтобы подтянуть еще игроков на позицию на правом фланге – тот же Рассказов. Это позволило Роману вернуться на более привычную позицию, но, при необходимости, он может вернуться на фланг», – сказал Тедеско.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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oyabun
1582993196
Не согласен с Тедом - на фланге Роман был очевидно намного слабее чем в центре.
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InterMilLano1908
1582993276
Вот вам и Комли, забивать в Чехии и Заболотный может
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СвинкаСправедливости
1582993311
Понсе и Соболев тоже прощали.
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Серж 69
1582994346
Повезло,не повезло,победили,и это главное,а уж всякое там прочее не так и важно...Да,и как говорится,везёт сильнейшим,а им сегодня был Спартак.
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vka1970
1582994501
А ведь Новиков перед матчем грозился показать кто в доме хозяин...)) Мама, Багама мама С реконструкцией московское Динамо.
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bolinar
1582995176
Отскочило мясо физики подтянули
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slavа0508
1582996606
Всё правильно говорит ,,,,,не когда не стоит хвалить команду до окончания сезона,,,,,,
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Plyash
1582997546
Везёт,как известно,сильнейшему.
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DOCTOR PENALTY
1582999744
Счёт-то неплохой, но сама игра совсем не радует.
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Диктор
1583000676
Ну вот Динамо и показало кто в доме хозяин.
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