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РПЛ. ЦСКА дома спас ничью в матче с «Уралом»

29 февраля 2020, 15:59
51

В матче 20-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1.

В середине второго тайма вперед вышли гости усилиями Эрика Бикфалви, однако уже в компенсированное время армейцы ушли от поражения благодаря голу Марио Фернандеса.

Набрав по одному очку, обе команды поднялись в турнирной таблице чемпионата: ЦСКА – с четвертого места на второе, а «Урал» – с девятого на шестое.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 72; 1:1 – Фернандес, 90+1.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев (Шкурин, 73), Ахметов (Бистрович, 68), Обляков (Кучаев, 79), Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Аугустыняк, 73), Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Кухарчик, Панюков (Погребняк, 79).

Предупреждения: нет – Поляков, 14; Бикфалви, 53.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал
Комментарии (51)
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knikos
1582981681
Егорычеву большой привет ! Вот так из перспективных игроков никогда не появляются хорошие .
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portero
1582981826
Марио попал когда надо, но больше защитник виноват, устал и не блокировал удар.
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vladimir-7
1582982379
Марио один игрок, остальные наблюдатели.
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Рубинище
1582982566
Марио топище, а ЦСКА нечего в евро кубках делать. дома чудом отскочили. Ахметова в бухгалтерию в футбол играть так и не научился.
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Jhon1989
1582982591
Что там Гончар кричал о химии... Только индивидуальное мастерство Фернандеса помогло сравнять счёт. Не чего нового в игре армейцев я не увидел,хотя с такой политикой клуба, чему тут удивляться.
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InterMilLano1908
1582984246
Вот и умер ЦСКА.... след сезон без ЛЧ, влашич уйдет либо будет играть уже в пол ноги, Марио скорее всего такими темпами тоже уйдет, Акинфеев такими темпами сам на пенсию просто уйдет. Вот и новый участник борьбы за 5-6 места, а очень жаль.
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84aivengo
1582986767
тревожно за армейцев....
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BarStep
1582986786
По большому счёту ЦСКА не заслуживал по сегодняшней игре поражения.., но Егорычев конечно клоун ещё тот..
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1582988343
Ахметов больше всего меня раздражает ну Быстрович намного лучше
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zigbert
1583059469
Успокоением для болельщиков ЦСКА стал красивый гол Фернандеса.
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