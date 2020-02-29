РПЛ. ЦСКА дома спас ничью в матче с «Уралом»

В матче 20-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1.

В середине второго тайма вперед вышли гости усилиями Эрика Бикфалви, однако уже в компенсированное время армейцы ушли от поражения благодаря голу Марио Фернандеса.

Набрав по одному очку, обе команды поднялись в турнирной таблице чемпионата: ЦСКА – с четвертого места на второе, а «Урал» – с девятого на шестое.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 72; 1:1 – Фернандес, 90+1.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев (Шкурин, 73), Ахметов (Бистрович, 68), Обляков (Кучаев, 79), Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Аугустыняк, 73), Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Кухарчик, Панюков (Погребняк, 79).

Предупреждения: нет – Поляков, 14; Бикфалви, 53.

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