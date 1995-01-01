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    РПЛ. ЦСКА дома спас ничью в матче с «Уралом»

    В матче 20-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1.

    В середине второго тайма вперед вышли гости усилиями Эрика Бикфалви, однако уже в компенсированное время армейцы ушли от поражения благодаря голу Марио Фернандеса.

    Набрав по одному очку, обе команды поднялись в турнирной таблице чемпионата: ЦСКА – с четвертого места на второе, а «Урал» – с девятого на шестое.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 72; 1:1 – Фернандес, 90+1.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дзагоев (Шкурин, 73), Ахметов (Бистрович, 68), Обляков (Кучаев, 79), Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Аугустыняк, 73), Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Кухарчик, Панюков (Погребняк, 79).

    Предупреждения: нет – Поляков, 14; Бикфалви, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1578

      prtcs 21 секунду назад

      Готов в очередной раз преклонить колени перед талантом и трудолюбием Марио.

      0
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      Рейтинг: +669

      Серёга Краснодарский 7 минут назад

      парни подскажите только у меня второй тайм была хреновая картинка трансляции матч премьер на компе?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7380

      BRO_football 19 минут назад

      ЦСКА всё равно плохо сыграл. Карпов и Васин - дно. Все атаки через них. Особо показательный голевой момент у Егорычева, когда Урал мог 0:2 повести.
      Не умеет ЦСКА нормально сезон начинать. С Уралом повезло, а могли бы так же обосраться, как в 1 туре Крыльям 2:0 проиграли.

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      Рейтинг: +845

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 30 минут назад

      Ахметов больше всего меня раздражает ну Быстрович намного лучше

      0
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      Рейтинг: +243

      Lesha VV 47 минут назад

      Чтобы занимать высокие места в лиге необходимо : вести активную трансферную политику или иметь очень хорошую спортивную академию . У ЦСКА этого нет. Следовательно место в пятёрке это положительный итог.

      0
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      Рейтинг: +3296

      BarStep 56 минут назад

      По большому счёту ЦСКА не заслуживал по сегодняшней игре поражения.., но Егорычев конечно клоун ещё тот..

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      Рейтинг: +4746

      84aivengo 57 минут назад

      тревожно за армейцев....

      1
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      Рейтинг: +3032

      InterMilLano1908 1 час назад

      Вот и умер ЦСКА.... след сезон без ЛЧ, влашич уйдет либо будет играть уже в пол ноги, Марио скорее всего такими темпами тоже уйдет, Акинфеев такими темпами сам на пенсию просто уйдет. Вот и новый участник борьбы за 5-6 места, а очень жаль.

      2
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      Рейтинг: +10054

      Garrincha58 > InterMilLano1908 1 час назад

      что вы так пессимистичны? ЦСКА ещё возьмёт своё

      2
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      Рейтинг: +4599

      Lester84 1 час назад

      Отскочили, реально отскочили

      0
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      Рейтинг: +15652

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Попёрли сюрпрайзы!

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