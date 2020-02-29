Вратарь «Крыльев» Фролов – об отбитом пенальти «Оренбурга»: «Реагирую, гадаю, возвращаю мужа, делаю приворот»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов пошутил по поводу того, что его считают специалистом по отражению пенальти.

– Не знал, куда будет бить Деспотович. Просто интуиция сработала.

– Момент, когда судья принимал решение и 4 минуты была пауза. О чем думали?

– Ни о чем не думал. Пенальти он уже поставил. Пенальти был очевидным. Мне кажется, эта пауза сыграла нам на руку. Бьющего сбила столку. Спасибо большое нашим болельщикам, которые гнали нас вперед, поддерживали. Они пели мое имя? Я не слышал.

– Перед пенальти были мысли, что на этом стадионе уже отбивали пенальти?

– Нет. На самом деле не было никаких мыслей. Нужно было делать свое дело.

– Вы уже специалист по пенальти. Реагируете, гадаете или каждый раз по-разному?

– Реагирую, гадаю, специалист. Обращайтесь. Возвращаю мужа, делаю приворот (смеется). На самом деле, так получается. Если бы мы выиграли, было бы гораздо приятнее. На последних минутах всегда тяжело.