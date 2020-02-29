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  • УЕФА не планирует менять сроки проведения Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА не планирует менять сроки проведения Евро-2020 из-за коронавируса

29 февраля 2020, 01:44
6

Сроки проведения чемпионата Европы 2020 года останутся прежними, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – сказали в УЕФА.

  • Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
  • Случаи заражения коронавирусом выявлены в 53 странах, включая Россию.
  • От этой болезни уже умерло более 2800 человек по всему миру.

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

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Источник: ТАСС
Европа
Комментарии (6)
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geroin161
1582933755
Надеюсь мои билеты не сгорят?!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1582949910
Хочешь рассмешить Бога: расскажи ему о своих планах.
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bset
1582953074
В Баку уже опасно проводить. Там заражённые появляются вовсю, который едут из Ирана.
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AZ
1582957672
Нам на кой черт это надо? Будем вторым Китаем?
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alex1951
1582965301
Надо бы проштудировать регламент ЕВРО Чемпа. Все знають ,чё европейцы неженки....России надо использовать этот момент. Все идут в отказку и только русские ,как стойкие оловянные солдатики ,будуть стоять до конца... А там,глядишь,на халяву и звание Чемпионов прилетит)))).....Все по закону!
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zigbert
1583056842
Эти сроки проведения ЧЕ уже трудно будет перенести,если в августе уже начнутся внутренние чемпионаты.
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