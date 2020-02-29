УЕФА не планирует менять сроки проведения Евро-2020 из-за коронавируса

Сроки проведения чемпионата Европы 2020 года останутся прежними, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – сказали в УЕФА.

Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 53 странах, включая Россию.

От этой болезни уже умерло более 2800 человек по всему миру.

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