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    УЕФА не планирует менять сроки проведения Евро-2020 из-за коронавируса

    Сроки проведения чемпионата Европы 2020 года останутся прежними, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

    «Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – сказали в УЕФА.

    • Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
    • Случаи заражения коронавирусом выявлены в 53 странах, включая Россию.
    • От этой болезни уже умерло более 2800 человек по всему миру.

    УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

    Депутат Свищев: «Если из-за коронавируса перенесут матчи Евро, Россия готова их принять»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 01:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1465

      neim 9 минут назад

      Значит придется их (сроки) менять не планируя . Или уже при пустых трибунах проводить первенство.

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