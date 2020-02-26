Депутат Свищев: «Если из-за коронавируса перенесут матчи Евро, Россия готова их принять»

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможный перенос матчей Евро-2020 из-за коронавируса.

«Если МОК действительно отменит проведение Олимпиады из-за коронавируса, то нужно будет отнестись к этому с пониманием. Мы видим, что происходит во многих странах мира — в Италии, к примеру, некоторые матчи серии А пройдут без зрителей, из Китая перенесли юниорский чемпионат мира по хоккею в одном из низших дивизионов. Но это все необходимые меры, поскольку здоровье спортсменов, здоровье болельщиков должно быть превыше всего.

Если, кстати, дойдет до переноса нескольких матчей предстоящего Евро, то, уверен, что Россия готова принять эти игры – у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть», – сказал Свищев.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 331 человек (из них в материковом Китае – 77 262, умерли 2595 заболевших). За пределами Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол