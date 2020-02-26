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  • Депутат Свищев: «Если из-за коронавируса перенесут матчи Евро, Россия готова их принять»

Депутат Свищев: «Если из-за коронавируса перенесут матчи Евро, Россия готова их принять»

26 февраля 2020, 18:40
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Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможный перенос матчей Евро-2020 из-за коронавируса.

«Если МОК действительно отменит проведение Олимпиады из-за коронавируса, то нужно будет отнестись к этому с пониманием. Мы видим, что происходит во многих странах мира — в Италии, к примеру, некоторые матчи серии А пройдут без зрителей, из Китая перенесли юниорский чемпионат мира по хоккею в одном из низших дивизионов. Но это все необходимые меры, поскольку здоровье спортсменов, здоровье болельщиков должно быть превыше всего.

Если, кстати, дойдет до переноса нескольких матчей предстоящего Евро, то, уверен, что Россия готова принять эти игры – у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть», – сказал Свищев.

  • Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
  • По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 331 человек (из них в материковом Китае – 77 262, умерли 2595 заболевших). За пределами Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020
Комментарии (6)
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Makaweli
1582736959
Вы ВИЧ, может и готовы, а народ нет
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Andrew01
1582737650
О сразу видно у кого карман зачесался...
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Сергей Александрович
1582745450
Давайте пока воздержимся!
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Hektor 84
1582748227
Ну да! У нас пока нет коронавируса. Пусть нам завезут его! И так в стране проблем хватает.
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Valeron2790
1582748639
Ну да, как обычно, пока нет вспышки, можно говорить громкие слова, типа всё под контролем, если что вдруг, значит так получилось. Контролёр х.у.е.в.
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алдан2014
1582752989
Выпендрился недоумок
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