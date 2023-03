Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол

Коронавирус – новый вирус, который на данный момент бушует в Китае. Кроме того, он плавно переходит на остальные страны, что оказывает существенное влияние на различные отрасли. В том числе и на спорт – рассказываем, как именно коронавирус влияет на футбол.

Перед самым закрытием трансферного окна «МЮ» оформил аренду Одиона Игало. В 2017-м он перешел из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай», съездил на год в «Шанхай Шеньхуа», а теперь вернулся из Китая в Англию. Дебютировать в АПЛ как можно быстрее ему помешал «МЮ». Клуб посадил Игало в карантин на две недели.

Инкубационный срок коронавируса составляет две недели. В это время Игало запретили тренироваться вместе с командой – он самостоятельно поддерживал форму, работая вместе с назначенным ему тренером два раза в день.

Так Игало тренировался самостоятельно:

Сейчас Игало уже работает вместе с командой. Он даже дебютировал за «Манчестер Юнайтед»: вышел на пару минут в конце победного матча с «Челси».

За несколько дней в Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек, погибли уже двое. эти обстоятельства вынудили премьер-министра Италии пойти на чрезвычайные меры. В четырех регионах (Ломбардия, Эмилия-Романья, Лацио – Рим, Пьемонте) отменены культурно-массовые мероприятия, запрещен въезд и выезд туда.

Эти меры отразились и на футболе. Винченцо Спадафора, министр молодежной политики и спорта Италии, отменил матчи «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Верона» – «Кальяри». Они были запланированы на 23 февраля, но перенесены на неопределенный срок.

Есть информация, что коронавирус скажется и на матче Лиги Европы. Football Italia сообщает, что домашний матч «Интера» с «Лудогорцем» могут отменить, либо провести без болельщиков.

Даниэл Каррису провел в «Севилье» почти шесть лет, был стабильным игроком основы, выигрывал, трижды выигрывал Лигу Европы и дорос до звания вице-капитана. Контракт Каррису с клубом действовал до следующего лета, и стороны никак не могли продлить его – Каррису хотел и зарплату побольше, и срок действия нового соглашения подлиннее. Поэтому, чтобы не расставаться с Каррису за бесплатно «Севилья» искала покупателей на него уже зимой.

В Европе на него не было претендентов. Зато один нашелся в Китае. Каррису отправился в «Ухань Чжоэр» – в клуб из города, который считают очагом возникновения нового коронавируса.

Каррису уже съездил в Гуанчжоу для прохождения медобследования и презентации в «Ухань Чжоэр» (город Ухань закрыт, поэтому все мероприятия клуб перенес в Гуанчжоу). Кроме того, Каррису вместе с новой командой отправился на сбор в испанский Кадис для прохождения предсезонной подготовки. Там же «Ухань Чжоэр» пробудет до того, как: а) Федерация футбола Китая решит о возобновлении сезона; б) Власти Китая дадут гарантии, что въезд на территорию Уханя безопасен для здоровья футболистов.

Еще истории про коронавирус и футбол:

• В продолжении темы китайского футбола и вируса: новый сезон чемпионата Китая и Суперкубок отложены на неопределенный срок.

• Китайские участники азиатской Лиги чемпионов сыграют свои домашние матчи не в Китае.

• Отборочные матчи на Олимпийские игры среди женщины перенесены в Сидней.

• Женскую сборную Китая, прибывшую в Австралию, на неделю поместили в карантин.

• В Ухане осталась футболистка сборной Китая Ван Шуан: ее не выпускают за пределы города, как и остальных жителей. Она самостоятельно тренируется на крыше вместе с братом.

Wang Shuang, the star player of China women's national team, is stuck in Wuhan, her hometown, and would miss the Olympic qualifying moved to Australia. Since it is not possible to find a football pitch for self-training, she went to the rooftop to play with her brother. pic.twitter.com/ebsn8tuM4K