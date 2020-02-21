Главное – о последнем трансферном дне РПЛ

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Адиль Рами перешел в «Сочи». Очень-очень это интересно: чемпион мира, еще недавно основной защитник «Марселя» и – в команду, которая идет на последнем месте в РПЛ.

Еще один трансфер «Крыльев»! Они подписали игрока сборной Ирака Саафа Хади. Всю карьеру он отыграл в иракской лиге. Хади – опорный полузащитник, ему 21.

Сафаа Хади стал игроком «Крыльев Советов»https://t.co/FNY121ZRgz — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2020

«Крылья Советов» берут Михаила Глушенкова из «Спартака» в аренду на полгода. В этом сезоне Глушенков отыграл в РПЛ ровно одну минуту. Зато в ФНЛ (за «Спартак-2») выходил в восьми играх, забил гол и отдал две голевые (ого!).

Так-так-так. В РПЛ может приехать Жанелли Имбула (играл за «Порту» и «Сток»). Сергей Егоров пишет, что он может оказаться в «Сочи», журналист Скира, что в «Локомотив». Следим.

Трансферы «Локомотива» зимой (невинная улыбка).

Вероятно, «Рубин» – самый обсуждаемый и активный клуб зимы. Туда пришел Леонид Слуцкий (и дал девять интервью за месяц). Клуб устроил закуп, пришли: Игнатьев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Сантос, Самошников, Абилдгард и Игнатьев. Мы писали про полускандальные трансферы Игнатьева и про Бакаева Солтмурада.

Ого! Адиль Рами (чемпион мира-2018) может оказаться в «Сочи». Он сейчас свободный агент, а информацию о возможной сделке подтвердил его агент.

Но сааамый странный трансфер зимы – Рагнара Сигурдссона из «Ростова» в «Коппенгаген». Есть вероятность, что из-за проблем с алкоголем (но это не точно). Но сделка все равно мутная – читайте подробности тут.

ЦСКА традиционно скромный. Всего две сделки: 17-летний Никита Котин из дубля «Крыльев» и Илья Шкурина из брестского «Динамо» – о его необычном трансфере мы писали подробно.

Самый активный клуб зимы – «Тамбов».

Главное, что произошло с «Крыльями» – уход Соболева в «Спартак». А на замену ему никто и не приехал. История с трансфером Соболева тоже длилась долго – мы рассказывали, как все (кроме «Спартака») отказались от Соболева из-за высоких агентских комиссионных.

Нам понравилось, как зиму провело «Динамо». Тренерский штаб сгонял на стажировку к Симеоне в «Атлетико», в клуб пришел отец главного тренера Кирилла Новикова – Новиков Александр (легенда «Динамо»). Клуб оформил две важные сделки: купили Скопинцева и Комличенко. Но самое громкое событие – приход Желько Бувача (вечного помощника и друга Юргена Клоппа). Подробно о всех делах «Динамо» писали тут.

Самый резонансный переход зимы – конечно, Кокорин. В нем было так много, что мы написали аж целых пять текстов. Главные: почему в футбольном плане «Сочи» – ок для него; тест, в котором на семь вопросов вы станете Кокориным и выберете, какой вы Кокорин (буный, тихий, буйно-тихий или настоящий); колонка об отсутствии принципов Кокорина.

Сначала – последние трансферы за пять с половиной часов до закрытия.