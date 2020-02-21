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    Главное – о последнем трансферном дне РПЛ


    3.2
    Голосов: 19
    21.02.2020 18:33
    Окно закрылось.

    Адиль Рами перешел в «Сочи». Очень-очень это интересно: чемпион мира, еще недавно основной защитник «Марселя» и – в команду, которая идет на последнем месте в РПЛ.

    Еще один трансфер «Крыльев»! Они подписали игрока сборной Ирака Саафа Хади. Всю карьеру он отыграл в иракской лиге. Хади – опорный полузащитник, ему 21.

    «Крылья Советов» берут Михаила Глушенкова из «Спартака» в аренду на полгода. В этом сезоне Глушенков отыграл в РПЛ ровно одну минуту. Зато в ФНЛ (за «Спартак-2») выходил в восьми играх, забил гол и отдал две голевые (ого!).

    Так-так-так. В РПЛ может приехать Жанелли Имбула (играл за «Порту» и «Сток»). Сергей Егоров пишет, что он может оказаться в «Сочи», журналист Скира, что в «Локомотив». Следим.

    Трансферы «Локомотива» зимой (невинная улыбка).

    Вероятно, «Рубин» – самый обсуждаемый и активный клуб зимы. Туда пришел Леонид Слуцкий (и дал девять интервью за месяц). Клуб устроил закуп, пришли: Игнатьев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Сантос, Самошников, Абилдгард и Игнатьев. Мы писали про полускандальные трансферы Игнатьева и про Бакаева Солтмурада.

    Ого! Адиль Рами (чемпион мира-2018) может оказаться в «Сочи». Он сейчас свободный агент, а информацию о возможной сделке подтвердил его агент.

    Но сааамый странный трансфер зимы – Рагнара Сигурдссона из «Ростова» в «Коппенгаген». Есть вероятность, что из-за проблем с алкоголем (но это не точно). Но сделка все равно мутная – читайте подробности тут.

    ЦСКА традиционно скромный. Всего две сделки: 17-летний Никита Котин из дубля «Крыльев» и Илья Шкурина из брестского «Динамо» – о его необычном трансфере мы писали подробно.

    Самый активный клуб зимы – «Тамбов».

    Главное, что произошло с «Крыльями» – уход Соболева в «Спартак». А на замену ему никто и не приехал. История с трансфером Соболева тоже длилась долго – мы рассказывали, как все (кроме «Спартака») отказались от Соболева из-за высоких агентских комиссионных.

    Нам понравилось, как зиму провело «Динамо». Тренерский штаб сгонял на стажировку к Симеоне в «Атлетико», в клуб пришел отец главного тренера Кирилла Новикова – Новиков Александр (легенда «Динамо»). Клуб оформил две важные сделки: купили Скопинцева и Комличенко. Но самое громкое событие – приход Желько Бувача (вечного помощника и друга Юргена Клоппа). Подробно о всех делах «Динамо» писали тут.

    Самый резонансный переход зимы – конечно, Кокорин. В нем было так много, что мы написали аж целых пять текстов. Главные: почему в футбольном плане «Сочи» – ок для него; тест, в котором на семь вопросов вы станете Кокориным и выберете, какой вы Кокорин (буный, тихий, буйно-тихий или настоящий); колонка об отсутствии принципов Кокорина.

    Сначала – последние трансферы за пять с половиной часов до закрытия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +289

      Маленький 23 февраля 2020, 11:52

      Скука

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 22 февраля 2020, 07:55

      А где трансферы Зенита? Что, совсем никаких? Ни "из", ни "в"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 февраля 2020, 07:21

      Трансферное дно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Максим2712 22 февраля 2020, 01:44

      Игнатьев красава! Целых два раза в Рубин перешёл

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 февраля 2020, 23:12

      Удивительно, что рядом с графой "Никто не пришел" не ЦСКА находится. Гинер провел сенсационную трансферную кампанию - купил на 2 игрока больше, чем обычно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 февраля 2020, 22:51

      ну не чего фантастического нет!!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 февраля 2020, 22:09

      Фото Слуцкого с лицом дегенерата не самое удачное.

      1
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      Рейтинг: +2303

      моэм 21 февраля 2020, 20:03

      Ну и дела..в России русский язык уже вытесняется английским...спасибо что не Мовой.

      3
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