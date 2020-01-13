Слуцкий в России только и делает, что дает интервью. Мы насчитали девять за два месяца

В середине января журналист Александр Дорский обратил внимание, что Леонид Слуцкий после ухода из «Витесса» очень часто дает интервью. Удивительно, но с этого момента их стало еще больше.
Помните, год назад все угарали (я – в том числе) над количеством интервью Кононова?У Лео Слуцкого за месяц вышло 5 интервью (не считая общения с пресс-службой «Рубина»). В среднем интервью Слуцкого в медиа выходит раз в 8 дней— Alexandr Dorski (@dorskiy) January 13, 2020
Мы собрали их все здесь, чтобы вы тоже офигели. И да: интервью официальному сайту и пресс-подходы мы даже не учитывали.
Интервью на «Вечернем Урганте»
Когда: 27 января
Темы: Тарасов, Коби Брайант, развлечения в «Рубине»
«Кого спасу, если увижу, как тонут Месси, Роналду и Тарасов? Я уже сказал, что Тара вряд ли утонет, поэтому он своим ходом спокойно доберется. Кстати, когда стало известно, что Тарасов едет с нами на сбор, сколько гневных сообщений от поклонниц Ольги Бузовой я получил в инстаграм – это просто...».
Интервью «Чемпионату»
Когда: 24 января
Темы: возвращение в Россию, опция об уходе из «Рубина», первые впечатления от «Рубина», Головин, ЦСКА
«Я не говорил, что если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого. «Халл» и «Витесс» были клубами со своей спецификой. Там не было стабильности состава, существовала большая текучка. На каком-то этапе от этого начинаешь уставать. Тот проект, который предложили в «Рубине», мне безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе вообще не может быть проектов».
Интервью «БИЗНЕС Online»
Когда: 21 января
Темы: причины выбора «Рубина», опция об уходе из «Рубина», тактика в «Рубине», встреча с Миннихановым, трансферы, работа с тренерами
«Я не знаю, как будет с Игнатьевым, но ситуация похожая. Он уехал в статусе вечно подающего надежды, суперзвезды академии, а тут его купили, это серьезный трансфер и на него рассчитывают. Никто не говорит о какой-то перспективе. Ему уже 21 год! Федя Чалов на год старше, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Поэтому Игнатьева мы купили не на перспективу, а на сейчас. Он именно сейчас готов делать результат, но как получится — я не знаю».
Интервью «Медузе»
Когда: 13 января
Темы: опыт в Англии и Голландии, разница культур, политика, депутат Слуцкий, школа в Волгограде, одиночество
«Я глубоко одинокий человек. Я могу окружить себя сотней людей, но никто из них не сможет до конца понять, разделить мои эмоции, что это такое, что происходит внутри меня. У меня — к большому сожалению — синдром отличника. Я и в школе был отличником, и в институте, и в аспирантуре, везде и всюду. В начальной школе я мог рыдать из-за четверки, прямо рыдать. Мне хочется все сделать на пятерку, поражения же в игре означают, что ты «не сдал». Человеку с синдромом отличника переживать двойки, особенно если они случаются систематически…».
Интервью на «Ак Барс ТВ»
Когда: 12 января
Темы: инстаграм, Тарасов, Савин, эчпочмаки
«Тарасов — сверхмедийная личность. Но, когда мы принимали решение по нему, мы не учитывали нюансы его семейной жизни или то, как он ведет инстаграм. Мы отталкивались от его профессиональных качеств».
Интервью Sport24
Когда: 8 января
Темы: трансферы, работа с тренерами, переезд российских игроков в Европу
«Мне сложно что-то советовать Чалову. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной».
Интервью «Спорт Экспрессу»
Когда: 21 декабря
Темы: причины выбора «Рубина», работа с тренерами, трансферы, уход из «Витесса»
«К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт — суперклевый. Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня — речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях».
Интервью Арустамяну на «Матч ТВ»
Когда: 14 декабря
Темы: уход из «Витесса», возможный переход в «Рубин», работа с тренерами, почему отклонил предложение из Греции
«Меня все спрашивают [об Абрамовиче], но влияние Романа Аркадиевича на мою жизнь преувеличено. За последний год мы пару раз разговаривали по телефону, ни разу не встречались. После ухода из «Витесса» он мне не звонил. Когда я был в Англии и ходил на каждый матч «Челси», ему было интересно мое мнение. Когда интересы расходятся, то и повода для звонков нет. Мы не друзья, просто знакомые. Если он считает нужным, то может обратиться ко мне».
Интервью Головину
Когда: 5 декабря
Темы: политика, культурный опыт
«Понятно, что уровни нашей провинции и Европы разные. Здесь даже не надо сравнивать Арнем с Краснодаром. И Арнем с другими городами. Самая большая разница в плане быта – здесь никто не мечтает уехать в Амстердам. Человек, родившийся в Арнеме, на 99,9% всю жизнь проживет в Арнеме. Я видел людей в Халле, которые ни разу не были в Лондоне. На мой вопрос, почему так, они отвечали: «А зачем?».