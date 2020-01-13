Слуцкий в России только и делает, что дает интервью. Мы насчитали девять за два месяца

Может, мы тоже возьмем?

В середине января журналист Александр Дорский обратил внимание, что Леонид Слуцкий после ухода из «Витесса» очень часто дает интервью. Удивительно, но с этого момента их стало еще больше.

Помните, год назад все угарали (я – в том числе) над количеством интервью Кононова?У Лео Слуцкого за месяц вышло 5 интервью (не считая общения с пресс-службой «Рубина»). В среднем интервью Слуцкого в медиа выходит раз в 8 дней — Alexandr Dorski (@dorskiy) January 13, 2020

Мы собрали их все здесь, чтобы вы тоже офигели. И да: интервью официальному сайту и пресс-подходы мы даже не учитывали.

Когда: 27 января

Темы: Тарасов, Коби Брайант, развлечения в «Рубине»

«Кого спасу, если увижу, как тонут Месси, Роналду и Тарасов? Я уже сказал, что Тара вряд ли утонет, поэтому он своим ходом спокойно доберется. Кстати, когда стало известно, что Тарасов едет с нами на сбор, сколько гневных сообщений от поклонниц Ольги Бузовой я получил в инстаграм – это просто...».

Когда: 24 января

Темы: возвращение в Россию, опция об уходе из «Рубина», первые впечатления от «Рубина», Головин, ЦСКА

«Я не говорил, что если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого. «Халл» и «Витесс» были клубами со своей спецификой. Там не было стабильности состава, существовала большая текучка. На каком-то этапе от этого начинаешь уставать. Тот проект, который предложили в «Рубине», мне безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе вообще не может быть проектов».

Когда: 21 января

Темы: причины выбора «Рубина», опция об уходе из «Рубина», тактика в «Рубине», встреча с Миннихановым, трансферы, работа с тренерами

«Я не знаю, как будет с Игнатьевым, но ситуация похожая. Он уехал в статусе вечно подающего надежды, суперзвезды академии, а тут его купили, это серьезный трансфер и на него рассчитывают. Никто не говорит о какой-то перспективе. Ему уже 21 год! Федя Чалов на год старше, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Поэтому Игнатьева мы купили не на перспективу, а на сейчас. Он именно сейчас готов делать результат, но как получится — я не знаю».

Когда: 13 января

Темы: опыт в Англии и Голландии, разница культур, политика, депутат Слуцкий, школа в Волгограде, одиночество

«Я глубоко одинокий человек. Я могу окружить себя сотней людей, но никто из них не сможет до конца понять, разделить мои эмоции, что это такое, что происходит внутри меня. У меня — к большому сожалению — синдром отличника. Я и в школе был отличником, и в институте, и в аспирантуре, везде и всюду. В начальной школе я мог рыдать из-за четверки, прямо рыдать. Мне хочется все сделать на пятерку, поражения же в игре означают, что ты «не сдал». Человеку с синдромом отличника переживать двойки, особенно если они случаются систематически…».

Когда: 12 января

Темы: инстаграм, Тарасов, Савин, эчпочмаки

«Тарасов — сверхмедийная личность. Но, когда мы принимали решение по нему, мы не учитывали нюансы его семейной жизни или то, как он ведет инстаграм. Мы отталкивались от его профессиональных качеств».

Когда: 8 января

Темы: трансферы, работа с тренерами, переезд российских игроков в Европу

«Мне сложно что-то советовать Чалову. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной».

Когда: 21 декабря

Темы: причины выбора «Рубина», работа с тренерами, трансферы, уход из «Витесса»

«К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт — суперклевый. Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня — речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях».

Когда: 14 декабря

Темы: уход из «Витесса», возможный переход в «Рубин», работа с тренерами, почему отклонил предложение из Греции

«Меня все спрашивают [об Абрамовиче], но влияние Романа Аркадиевича на мою жизнь преувеличено. За последний год мы пару раз разговаривали по телефону, ни разу не встречались. После ухода из «Витесса» он мне не звонил. Когда я был в Англии и ходил на каждый матч «Челси», ему было интересно мое мнение. Когда интересы расходятся, то и повода для звонков нет. Мы не друзья, просто знакомые. Если он считает нужным, то может обратиться ко мне».

Когда: 5 декабря

Темы: политика, культурный опыт

«Понятно, что уровни нашей провинции и Европы разные. Здесь даже не надо сравнивать Арнем с Краснодаром. И Арнем с другими городами. Самая большая разница в плане быта – здесь никто не мечтает уехать в Амстердам. Человек, родившийся в Арнеме, на 99,9% всю жизнь проживет в Арнеме. Я видел людей в Халле, которые ни разу не были в Лондоне. На мой вопрос, почему так, они отвечали: «А зачем?».