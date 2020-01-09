Давно не вспоминали «Динамо». А там: стажировки у Симеоне, помощник Клоппа, вратарь Яшин и Комличенко

Есть ощущение, что дела в клубе налаживаются.

Новиков ездил к Симеоне и позвал в штаб отца

В начале октября Дмитрий Хохлов покинул «Динамо». Его заменил Кирилл Новиков и дал хороший результат: в семи матчах набрал 14 очков и поднял клуб со дна таблицы на восьмое место.

Изначально «Динамо» рассматривало Новикова как временную заплатку (похожая ситуация с Фликом в «Баварии), но в итоге оставило в команде и даже подписало контракт до конца 2021 года.

Когда в РПЛ началась пауза, с Новиковым произошло два важных события. Он со штабом полетел в Испанию – проходить стажировку у Диего Симеоне. О деталях стажировки он пока не рассказывал, зато выкладывал фотки с матча «Барсы» и «Реала».

Еще одно событие – теперь с Новиковым в штабе будет работать его отец Александр. Кирилл в каждом интервью подмечает, что отец сыграл ключевую роль в его карьере: и игровой, и тренерской. Теперь подсказы папы сыну будут частью официальной работы.

Если не знали, Александр Новиков – легенда «Динамо» и рекордсмен клуба по количеству проведенных матчей в чемпионатах страны (327).

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 9, 2020

Подписали Скопинцева, Яшина и Комличенко

1. Дмитрий Скопинцев мало играл в «Краснодаре». А этой зимой уйти в «Динамо» был еще один повод – он воспитанник клуба и с детства знает Новикова (тот тренировал его с 13 лет). Контракт подписали на четыре с половиной года, «Динамо» заплатило «Краснодару» 4,3 миллиона евро за 22-летнего игрока.

2. Еще одно интересное подписание – вратарь Михаил Яшин. Парню 17 лет, он воспитанник академии, заявлен за команду в юношеской лиги. «Динамо» подписало с ним первый профессиональный контракт. Вратарь, Яшин, талантливый – интересно.

3. Вероятно, главная проблема «Динамо» последних сезонов – отсутствие забивного нападающего, хорошо играющего в штрафной. Этой зимой они выбирали между Соболевым и Комличенко. Взяли второго. По характеристикам Комличенко как раз подходит на эту роль – его главный скилл: умение двигаться в штрафной и завершать.

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 25, 2020

Сам футболист на упреки в неамбициозности ответил: «В «Динамо» меня привлекает абсолютно всe: высокие задачи, славная история, новый красавец-стадион, отличная база и созданные для футболистов суперусловия».

4. Тоже важный трансфер: зимой в «Динамо» пришел испанский тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили. До этого он был в «Леванте», но это не интересно. Главное, что Верчили работал вместе с Бердыевым в «Рубине» и «Ростове», а еще в БАТЭ у Гончаренко. Важный навык Верчили – он знает русский язык.

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 10, 2020

Новый спортдир – близкий друг и вечный помощник Клоппа

Этой новости почти неделя, вы уже все знаете про это, поэтому коротко. «Динамо» активно искало нового спортивного директора. Одним из вариантов был Михел Лобоща (в прошлом арбитр ФИФА). По тем переговорам нет дополнительной информации, но факт в том, что «Динамо» в итоге пригласило Желько Бувача, который:

• Играл с Клоппом вместе за «Майнц». Тогда они пообещали друг другу, что всегда будут работать вместе, если станут тренерами.

• 17 лет проработали вместе в «Манце», «Боруссии» и «Ливерпуле».

• Бувач отвечал за общую подготовку, подробно разбирал соперников и помогал Клоппу выбирать тактику на предстоящие матчи. Клопп называл Бувача мозгом своей тренерской команды: отмечал его тактические знания, чувство игры и умение перестроить команду в нужный момент.

• В последний год работы у Клоппа и Бувача появилось недопонимание. Есть две версии, почему Бувач ушел. Первая: из-за другого помощника Клоппа Пепейна Линдерса, к которому стали больше прислушиваться в «Ливерпуле». Вторая: из-за тайных переговоров с другими клубами (сам Бувач после подтверждал, что у него был контакт с «Арсеналом»).

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 1, 2020

• Бувач хорошо знает европейский футбольный рынок и имеет там авторитет. Андрей Воронин, игравший за «Ливерпуль» рассказал: «Он даже не станет разговаривать с агентами. У него будет определенная задача по формированию и все. Он знает, как это делать: они собирали «Боруссию», они вывели «Майнц» в высшую лигу. Многие трансферы «Ливерпуля» организовал именно он, за Бувачем было последнее слово».

• Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев говорил: «Бувач скрупулезно изучил наше предложение, причем речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всем, что касается стратегических целей клуба.

Он – абсолютный трудоголик, который живет футболом 24 часа в сутки. Это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» с точки зрения не только стратегического становления основной команды, но и развития академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд.

Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах».

Из последнего – неприятная ситуация с Шейдаевым

В начале января «Динамо» расторгло контракт с нападающим Рамилем Шейдаевым. А пятого февраля РФС запретил клубу регистрировать футболистов – из-за того, что «Динамо» необоснованно расторгло контракт.

Запрет на регистрацию новичков будет действовать до тех пор, пока «Динамо» не выполнит обязательства перед игроком. В «Динамо» не согласны с позицией Палаты РФС по разрешению споров и ждут обоснования принятого решения, после чего юристы клуба обратятся в CAS.

«Динамо» воскресло!