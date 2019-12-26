Журналист Егоров: «Динамо» встретилось с экс-арбитром ФИФА Михелом. Он может стать спортивным директором клуба

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Динамо» провело переговоры с бывшим арбитром ФИФА Любошем Михелом.

«Встреча представителей «Динамо» и словацкого менеджера (в прошлом арбитра ФИФА) Любоша Михела состоялась. Встреча прошла в позитивном ключе, получилась достаточно продолжительной. Подождем некоторое время – возможно, уже в Новом году мы увидим в «Динамо» желаемого клубом иностранного менеджера», – написал Егоров в телеграме.

Михел работал футбольным рефери с 1994 по 2008 год.

С ноября 2008-го по декабрь 2015-го года словак возглавлял отдел международных соревнований «Шахтера».

В мае 2016 года Михел был назначен президентом греческого клуба ПАОК.

Предыдущий спортивный директор «Динамо» Роман Орещук покинул клуб в октябре.

Экс-арбитр ФИФА Михел может стать спортивным директором «Динамо»